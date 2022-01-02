«Идёт не лучший сценарий для нас»: Украину не взяли на переговоры Запада с Россией

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Новости Украины

В период праздников Россия и Запад могут договориться о дальнейшей судьбе Украины, и поставить Киев перед фактом.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо.ТВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что в январе планируется ряд важнейших встреч между представителями России и международных организаций, а также США. Однако Украину на эти встречи не позвали, хотя она якобы имеет важное значение в «защите Европы».

«Украина должна быть за столом переговоров… Будет насыщенная неделя, но где тут Украина? Я не думаю, что это правильное решение. Сейчас идёт не лучший сценарий для нас. Потому что потом будет невозможно выйти из ситуации, когда не все вопросы прояснены с Украиной, на непосредственных переговорах. Тем более, что на кону – обсуждение безопасности Европы», – сказал Чалый.

Экс-посол подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже достиг своей цели – посадил Запад за стол переговоров. И не случайно сделал это во время праздников – когда выходные дни и отпуска завершатся, всё уже будет решено.

«В это время делается большая геополитика. А потом всех поставят перед фактом», – опасается дипломат.

Чалый не исключает, что результаты будут неприятными для Украины.

«Нас могут просто перевести в другую повестку дня. В прошлом году мы постоянно говорили о захваченном Крыму, о погибших на Донбассе. А сейчас? Я так понимаю, отвод войск Россией на своей территории – это уже победа? А что изменилось для нас? Я волнуюсь, что для нас ничего не изменится. А для чего тогда воевали, для чего погибшие?» – возмутился бывший посол.