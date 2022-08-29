«Идёт планомерное перемалывание, истерички путь примут таблетки» – Трухан о ходе СВО

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Новости Украины

За шесть месяцев СВО на Украине Москве удалось главное: посеять в рядах противника хаос, удержать оперативную инициативу, формируя социально-экономический суверенитет на освобожденных от ВФУ территориях.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ за шесть месяцев добилась следующего. Первое, и главное: сломано сопротивление ВСУ как единой группировки, выступающей под единым командованием и наступающей по оперативному замыслу. Захвачена оперативная инициатива, которая до сих пор принадлежит нам. Удалось не допустить её утраты и формирования контрнаступательного потенциала ВСУ. Это – самое главное, потому что есть у нас люди, которые немного не понимают, перелома ждут, но «перелом», как раз, и означает перехват оперативной инициативы (противником – ред.). Далее, под контроль поставлена значительная часть Украины, которая уже была украинской территорией. Идет планомерное перемалывание живой силы противника в заранее созданных укрепленных районах. Невоенные люди этого не понимают. Для военного же человека то, что сейчас делается ограниченной по составу группировкой (российских войск – ред.), это – космос. Удалось выявить системные проблемы, которые всегда есть в формировании ВС, и их сейчас решают. Получен опыт борьбы с плюс–минус равным противником, обладающим высокотехнологическим оружием. Вырабатывается тактика борьбы с западным вооружением, которого мы тоже не знали», – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что немаловажным представляется и факт того, что союзные силы выстраивают театр военных действий на свое усмотрение, а не по принуждению врага, и с акцентом на результативность, а не на планы-графики. Также он настоятельно порекомендовал «всевозможным истеричкам», утверждающим об обратном, «посетить психиатра» и «принять таблетки».

«От армии убрали календарь: что-когда занять и так далее, всё сведено к эффективности. До этого никто так не воевал, где всё было вмонтированно в жёсткие сроки. Следующий момент, который мне очень понравился, но наши истерички не видят: реальное ведение боевых действий очень четко увязано с социально-экономическими и политическими действиями РФ. Этот момент и является принципиальным, где ведение боевых действий не рассматривается единственно верным и самодостаточным. Мы победили, всех убили – а дальше что? Это «Дальше – что?» проводится в увязке с СВО. Это – когда экономическое восстановление Мариуполя идет уже полным ходом, внедряются российские законы, правоохранительные органы. Даже, если что-то где-то притормаживается в военном плане, пока не будет установлен суверенный контроль над украинской территорией, освобождённой от недоумков. Основная черта суверенитета – способность навязать свою волю в каждой конкретной точке территории. Эти обстрелы, террористические акты (со стороны ВФУ – ред.) не решают главного – что украинское правительство способно контролировать эти территории. Уже – нет. И идёт планомерное перемалывание, всё идёт своим чередом», – заключил полковник.