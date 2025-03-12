«Идет поэтапный вывод войск»: генерал ВСУ о бегстве с Курщины
Главное сейчас – не дать русским замкнуть котёл для выхода ВСУ из Курской области.
Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он считает, что командование ВСУ выбрало вариант поэтапного вывода войск.
«Поэтому действительно происходит вывод войск и нет таких жёстких боёв за определённые населённые пункты, как это было раньше – там Погребки на севере. …
Ну а сейчас уже идут бои в самом городе [Суджа], но важно иметь в виду, что желание оперативного охвата, который мог бы быть со стороны российских войск, скорее всего, предотвратили. А ситуация в целом складывается вот такая. Тут уже, возможно, больше внимания будет уделяться на то, чтобы выбить российские войска с территорий Сумской области, где они перешли границу», – сказал Романенко.
Шелест уточнил, могут ли ВС РФ зайти в Сумскую область на плечах отступающих.
«Во-первых, уже неделю, как пересекли границу. Ну, на плечах там зайти куда-то, там, пока разговор об этом не идёт. Но в целом, если посмотреть на карту, главный момент – это не дать осуществить окружение российским войскам», – считает отставной штабист.
В свою очередь российский военный блогер Юрий Подоляка опровергает заявления о якобы «организованном отходе», отмечая, что противник, бежит «судя по многочисленным видео с наших дронов, неорганизованно, зачастую не имея связи с командованием».
«Причем в основном уходит налегке, пеша, малыми группами. Что лишний раз доказывает, что никакого организованного отхода частей ВСУ из Суджанского капкана, как это сейчас пытаются представить в Киеве, не было. Да и не могло этого быть с учетом огневого нашего контроля над «дорогой смерти» Сумы — Суджа», – резюмирует Подоляка.
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