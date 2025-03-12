«Идет поэтапный вывод войск»: генерал ВСУ о бегстве с Курщины

Главное сейчас – не дать русским замкнуть котёл для выхода ВСУ из Курской области.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что командование ВСУ выбрало вариант поэтапного вывода войск.

«Поэтому действительно происходит вывод войск и нет таких жёстких боёв за определённые населённые пункты, как это было раньше – там Погребки на севере. …

Ну а сейчас уже идут бои в самом городе [Суджа], но важно иметь в виду, что желание оперативного охвата, который мог бы быть со стороны российских войск, скорее всего, предотвратили. А ситуация в целом складывается вот такая. Тут уже, возможно, больше внимания будет уделяться на то, чтобы выбить российские войска с территорий Сумской области, где они перешли границу», – сказал Романенко.