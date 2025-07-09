«Идёт война за умы и сердца людей» – Царёв о пользе ударов по ТЦК

Максим Столяров.  
09.07.2025 17:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары по украинским ТЦК не закончат войну, но помогут солидаризировать украинский народ с действиями российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по украинским ТЦК не закончат войну, но помогут солидаризировать украинский народ с действиями...

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«По ТЦК почему-то раньше не били, а сейчас начали. Вопрос – а почему, и вот послужит ли это каким-то движением для украинцев чтобы они начали какие-то это активные действия», – спросил ведущий.

«Очевидно, что война из-за этого не прекратится. Надо всё-таки понимать, что исход противостояния решается на линии фронта. Ни ударами по тылам, ни ударами по ТЦК – ситуацию решить невозможно.

С другой стороны, надо понимать, что на самом деле настроение в украинском обществе – это очень важно.

И ТЦК-шников никто не любит. Вот пройдет время, пройдут года, все это закончится, перемелется. Вот как после Великой Отечественной войны было отношение к полицаям: там уже и дети у них выросли, а еще соседи ходят и говорят, а вот полицай был. Это клеймо на всю жизнь. Вот так и у ТЦКшников будет клеймо на всю жизнь на Украине, потому что их не любят», – сказал Царёв.

«И здесь, в данном случае, мы солидаризируемся с населением народа Украины. Бьём по нашим общим врагам, по ТЦКшникам. И поскольку идёт война не только на фронте, но идёт и война за умы и сердца людей, то в этой войне мы вот таким образом участвуем.

Потому что комментарии и реакции в украинских сетях на видео с этими ударами – люди просто радуются», – добавил он.

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