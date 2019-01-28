Идол украинских самостийников пресмыкался перед гостем из Москвы

28.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Супруга экс-главы СБУ Евгения Марчука главный редактор украинской русофобской газеты «День» Лариса Ившина на страницах издания поделилась воспоминаниями о том, как воспеваемый украинскими самостийниками Вячеслав Черновол лебезил перед приехавшим из Москвы в Киеве Борисом Ельциным.

Описываемый случай произошел во время визита председателя Верховного Совета РСФСР в Верховную Раду в 1990-м году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Помню, я была в парламенте в день визита Ельцина. Я видела, когда Черновол (покойный), буквально спотыкаясь, бежал к трибуне, к Ельцину, и жаловался: «Знаете ли вы, Борис Николаевич, что вы приехали в страну в это время, когда здесь происходят страшные репрессии?».

Представьте себе формат: вот уже хотят все независимости, вот она приближается, и снова бегут к московскому кому – секретарю обкома или царю? Разве не одна и та же это линия поведения, несмотря на различные будто бы фигуры и время?

И это на фоне того, что предложение сотрудничества своего секретаря ЦК по идеологии они отвергли, он был чужой, с ним нельзя было заключать союзы. А Ельцину, секретарю обкома из России, можно было жаловаться на своего секретаря по идеологии ЦК.

В этом была проблема – это непонимание украинской элитой российской и своего места», – сокрушается Ившина.