Идол украинских самостийников пресмыкался перед гостем из Москвы
Супруга экс-главы СБУ Евгения Марчука главный редактор украинской русофобской газеты «День» Лариса Ившина на страницах издания поделилась воспоминаниями о том, как воспеваемый украинскими самостийниками Вячеслав Черновол лебезил перед приехавшим из Москвы в Киеве Борисом Ельциным.
Описываемый случай произошел во время визита председателя Верховного Совета РСФСР в Верховную Раду в 1990-м году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помню, я была в парламенте в день визита Ельцина. Я видела, когда Черновол (покойный), буквально спотыкаясь, бежал к трибуне, к Ельцину, и жаловался: «Знаете ли вы, Борис Николаевич, что вы приехали в страну в это время, когда здесь происходят страшные репрессии?».
Представьте себе формат: вот уже хотят все независимости, вот она приближается, и снова бегут к московскому кому – секретарю обкома или царю? Разве не одна и та же это линия поведения, несмотря на различные будто бы фигуры и время?
И это на фоне того, что предложение сотрудничества своего секретаря ЦК по идеологии они отвергли, он был чужой, с ним нельзя было заключать союзы. А Ельцину, секретарю обкома из России, можно было жаловаться на своего секретаря по идеологии ЦК.
В этом была проблема – это непонимание украинской элитой российской и своего места», – сокрушается Ившина.
Метки: Борис Ельцин, Вячеслав Черновол, Лариса Ившина
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