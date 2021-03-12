Идола – геть: В Донецке бульвару Шевченко хотят дать имя Русского Ополчения

12.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В столице ДНР на домах по центральному бульвару Шевченко появились граффити с призывами переименовать его в «бульвар Русского Ополчения».

Соответствующие снимки у себя в «Facebook» опубликовала местный блогер Евгения Мартынова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецк. Заметила надписи на домах по бульвару Шевченко. Поддерживаю автора переименований, и хоть вы тресните. Пусть будет», – написала дончанка.

Примечательно, что в комментариях часть подписчиков не поддержала блогера, так как, по их словам, таким образом можно уподобиться «свидомым деккомунизаторам».

«По поводу не уподобляться – это будто гопник метелит тебя в подворотне, а ты, такой, лазишь в очечках, соплях, грязи и крови, на коленочках, получая в хлебальник ногой, и наслаждаешься тем, что ты «не такой». Нет, я такая. Око за око, зуб ща зуб. Сижу в Донецке, на Украину не езжу, хорошей мне казаться не перед кем», – парировала Мартынова.

«И да, я так считаю. Художественные достоинства Шевченко (а уж о человеческих молчу) не то что сомнительны, а хуже. Это я как филолог дипломированный говорю тоже. Весь этот бутор хуторянский переписывался сотни раз более умными людьми, и все равно поколения школьников тошнило от хрестоматий на украинском, и в здравом уме я не знаю человека, который бы во взрослом возрасте это перечитал по своей воле. Это насаждалось это все по причине украинизации, но не прижилось. И больше не приживется», – пояснила свою позицию блогер.

При этом, по словам дончан, такие граффити впервые были замечены ещё в День народного единства 4 ноября.

Ситуацию прокомментировал постоянный эксперт Изборского клуба, донецкий историк Александр Дмитриевский.

«Самое интересное, что Тарасу Шевченко в Донецке уделяется незаслуженно много внимания. Например, его имя носит лучший кинотеатр города, а ведь Донбасс – родина отца русского кинематографа Александра Ханжонкова. Вопрос: почему имя действительно заслуженного человека до сих пор остаётся в тени, а кинотеатр называется в честь того, кто не имел отношения ни к кино, ни к Донбассу? Безусловно, является правильной стихийная народная инициатива по переименованию бульвара Шевченки в проспект Русской Весны или в проспект Русского Ополчения. Донбассу нужны свои герои, а не пришлые бандеровские идолы», – заявил Дмитриевский «ПолитНавигатору».

«Украина развязала войну памятников, но мы должны ей противопоставить дипломатию памятников. Например, почему бы не выменять этот ублюдочный истукан Шевченки, уродующий центр Донецка и являющийся жалкой халтурой, на уничтожаемые бандеровцами монументы тем же советским воинам?» – предложил эксперт.

При этом, по его словам, сам памятник Тарасу Шевченко не представляет особой культурной ценности.

«Это копия статуи, изготовленной киевским кичменом Макаром Воронским для канадского города Торонто, и таких копий насчитывается ещё как минимум две! Кстати, сами канадцы к подарку отнеслись отнюдь не по-хозяйски: статую украли злоумышленники, разломали и продали китайцам в качестве металлолома за смешную цену…Если эпицентру украинской диаспоры он оказался не настолько дорог, то почему этот истукан должны ценить те, кого уже семь лет убивают бандеровцы?» – добавил Дмитриевский

Донецкий историк убеждён, что избавление от украинского наследия в Донбассе становится насущным делом. Даже сейчас в столице ДНР остаётся немало чуждых для жителей города пережитков прежней эпохи, давно утративших свою актуальность.

«Например, почему бы Киевскому району города и Киевскому проспекту не вернуть имя Алексея Путилова – русского предпринимателя и патриота, построившего в северной части Юзовки оборонное предприятие, и чьё имя сохранила благодарная память народа вопреки всем революционным бурям ХХ века?

Почему бы не вернуть Студенческому проспекту его исконное имя, и наконец-то стереть с карты шахтёрской столицы имя полнейшего политического ничтожества и неудачника Богдана Хмельницкого?

Ведь та же многократно возвеличиваемая Переяславская рада была не актом воссоединения Украины с Россией, как это рисует официозная пропаганда, а результатом катастрофических поражений, когда самому Хмельницкому просто не оставалось выбора в плане того, чьим вассалом становиться: из всех соседей в лице польского короля, крымского хана, турецкого султана и российского царя он не успел перессориться только с последним! А ведь стартовые возможности у Хмельницкого в 1648 году были колоссальными, но, увы, он их растранжирил по пустякам», – привёл примеры эксперт.

«Точно таким же чуждым является для Донбасса имя Тараса Шевченко – агента влияния реваншистски настроенной шляхты. Ведь, если внимательно изучить его писанину, мало чего общего имеющую с поэзией, то его творчество является перепевами так называемой украинской школы польского романтизма.

В частности, целый ряд его произведений является по сути дела вольными переводами творчества такого польского барда, как Томаш Падура – автора популярной песни «Гей, соколы!». Например, широко известные слова из «Завещания» Шевченко – «Как умру – похороните на Украйне милой…» – являются ничем иным, как почти дословным переводом строк одного из куплетов уже упоминавшегося произведения: «Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę – pochowajcie na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie…», –заключил Александр Дмитриевский.