«Идиотское заявление»: никому не интересный Умеров решил издалека пригрозить Крыму

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На фоне наступления российской армии под Авдеевкой, где формируются все условия для создания нового котла для ВСУ, министр обороны Украины Рустем Умеров посетил командование группировок войск «Таврия» и «Запорожье».

В своем блоге главарь МО Украины пригрозил Крыму и пообещал больше беспилотников, РЭБ и ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа с ОСУВ/ОТУ. Юго-восточное направление. Дорога в Крым. Обсудили с руководством ОУВ наиболее чувствительные темы для наших подразделений: противовоздушная оборона, беспилотные авиационные комплексы, РЭБ… Каждый день наши военные приближают неизбежную деоккупацию Крыма и всех оккупированных территорий. Ценой тяжелых потерь и жертв. Благодарны каждому и каждой. Вместе к победе!», – трепался Умеров.

По мнению военного и политического эксперта, члена движения «Другая Украина» Юрия Дудкина, поездка Умерова на южное направление – это пиар-акция, нужная для того, чтобы обратить на себя внимание на фоне того, как тема Украины стала угасать из-за событий в Израиле.

«Читая слова Умерова, можно вспомнить пословицу: «Дурень думкой богатеет». Если он побывал на Южном направлении, это еще не значит, что он стал ближе к Крыму. Все дело в том, что ВСУ еще даже не преодолели первую линию обороны, а их, как минимум, четыре. Далее – тяжелейшая ситуация у ВСУ с минными полями, которые Россия очень эффективно расставила. Эти минные поля сегодня имеют колоссальное значение для обороны. То есть, пройти их на сегодняшний день войска Украины не могут физически, потому как есть масса способов даже на разминированные участки ставить все новые и новые противопехотные и противотанковые мины. Это – раз. Второе – ну я не знаю, как он собирается войти в Крым, скорее всего, это очередная информационно-провокационная миссия господина Умерова, в связи с тем, что события в Палестине и Израиле отодвинули далеко на задний план события в Украине. Поэтому – вот такие идиотские заявления новоиспеченного министра обороны о том, что они вот-вот, все ближе к Крыму, повергают, честно говоря, в гомерический смех», – заключил Дудкин.