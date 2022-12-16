«Идти до конца» – литовский экс-министр обороны рвётся «освобождать» Россию

Украине надо поставлять как можно больше оружия.

Об этом в интервью «Дойче Велле» заявила Депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Я удивлена, что Запад такой единый, и так много сделали для Украины. Конечно, я бы хотела больше. Я бы хотела этих дальнобойных (как это по-русски) ракет, чтобы они два-три месяца назад у Украины были. И танки чтоб были. Самое главное сейчас – это оружие для Украины, чтобы она могла победить… чем раньше, тем лучше», – сказала Юкнявичене.

Она полагает, что военные действия не должны останавливаться на украинских границах.

«Но у Запада есть такое сомнение, что будет с Россией потом. Нет понятия ясного, что надо сделать с этой самой большой территорией. Запад должен сказать себе, что недостаточно будет, если Путин уйдет с территории Украины, но надо освобождать и Россию. Помочь России стать другой. Это значит большое сдерживание, изоляция этого государства может помочь переменам, мы не знаем, каким. Сначала не станет Путина, потом будут разборки у них. Потом придет, не знаю что.

Но если Запад испугается этого и будет говорить: мы боимся, что будут революции в государстве с ядерным оружием, – тогда при моей жизни там не будет перемен. Самое главное, чтобы не боялись. Я надеюсь, что в каких-то слоях об этом думают. Если не думают, это очень плохо. Готовым надо быть в любой момент», – рассуждала Юкнявичене.