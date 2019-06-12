Идти на выборы от Зеленского отказался еще один кандидат

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутсайт, который значился под номером 81 в партийном списке партии “Слуга народа”, также объявил об отказе баллотироваться в Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в соцсети.

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“Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, главе партии “Слуга народа” Дмитрию Разумкову и всей команде в целом за оказанное доверие. Я горд и признателен за то, что вы оценили мою работу, за то, что вы посчитали меня достойным быть частью этой сильной команды. Но я человек дела, я не политик. Я никогда им не был. Я не умею громогласно кричать с трибуны, я умею работать. За моими плечами много проектов, важных для города, важных для страны важных и для спортивной отрасли. Знаете, спортсменов ведь, как и военных – бывших не бывает”, – написал Гутцайт в Facebook.

“К сожалению, парламент, не только украинский, а любой другой, это – политика, склоки, разговоры. Я привык работать иначе. Да что тут – я просто привык работать. Если я берусь за проект – я довожу его до конца. Возможно, конечно, не скромно, но уверен, весь мой спортивный путь об этом говорит”, – подчеркнул Гутцайт.

Он уверен, что больше пользы принесет в исполнительной власти: “Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов”.

Напомним, как сообщал ранее ПолитНавигатор, ранее из-за трравли со стороны националистов свою кандидатуру из списка “Слуги народа” снял известный одесский общественник, ведущий авторской программы на канале Ньюсван Дмитрий Спивак, в компанию против которого включился одиозный одесский националист, обвиняемый в убийстве военнослужащего Сергей Стерненко.

Впрочем, ряд кандидатов из списка партия исключила сама, как например киевскую тусовщицу Ирину Панченко, после того, как в СМИ разгорелся скандал по поводу ее попадания в список якобы за деньги известного бизнесмена.

Еще одна скандальная история связана с попытками утвердить выдвижение кандидатом от “Слуги народа” по одному из мажоритарных округов одиозного луганского блогера и журналиста, бывшего работника прокуратуры Сергея Иванова, получившего известность разжиганием ненависти и пропагандой войны в СМИ и в соцсетях. В частности, Иванова считают автором известного фейка о якобы “взорвавшемся кондиционера” в луганской ОГА 2 июня 2014 года.