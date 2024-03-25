«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

Максим Столяров.  
25.03.2024 16:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже украинские нацисты не хотят воевать за иностранное имущество, в которое превратилось их государство.

Об этом в эфире канала «Ваши новости» заявил президент Союза ветеранов СВО, замкомандира 71-го полка майор Олег Панчурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже украинские нацисты не хотят воевать за иностранное имущество, в которое превратилось их государство....

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«У меня был интересный разговор с одним украинским командиром штурмового подразделения. Не буду имя называть, потому что его там грохнут.

Он воюет с 2014 года, был в одном из подразделений, которое мы считаем националистическими. У меня состоялся с ним разговор, я спрашиваю: «за что ты воюешь?» Он отвечает: «Я воюю за то, чтобы мою семью не грохнули».

Он был в «Правом секторе», здоровые татуировки – идеальный нацист, которого можно показать.

И он говорит: «Знаешь, что самое страшное, почему люди не хотят воевать? Мы воюем за посадку, которая будет продана иностранным фермерам. Погибают пачки людей за посадку, на которой рожь растёт, а нам не могут даже сделать так, чтобы семьям ветеранов давали хлеб бесплатно».

Он говорил: «Мы здесь все сгинем, будем удобрением, и никто после этой войны не вспомнит о нас». Это он мне говорил в открытую», – вспоминал майор.

«Все мотивированные и патриотичные люди на Украине на фронте уже были, погибли. А сейчас у них очень острая ситуация, насильно вылавливают людей», – добавил Панчурин.

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