Идут на рекорд: Что еще сдаст Украина за 10 млрд кредитов

31.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина возьмет еще десять миллиардов долларов долгов у международных финансовых структур. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Кабмина считает, что это позволит избежать дефолта, который бы означал для простых граждан заморозку выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

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«Европейский союз, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк – общая сумма заимствований, которые мы берем, она на уровне десяти миллиардов долларов.

И все эти вещи взаимосвязаны – отношения с нашими партнерами как раз и состоят в том, что для того, чтобы отдать десять миллиардов долларов, можно одолжить десять миллиардов. Таким образом происходит реструктуризация, о которой говорится, и она как раз не забирает тех денег, которые мы должны отдать нашим докторам, пенсионерам, учителям, шахтерам и всем остальным украинцам.

В этом и суть этих отношений с иностранными партнерами – не входить в дефолт, не разрушать экономику, не отталкивать инвесторов, а правильно и равномерно в кризисе управлять финансами страны», – заявил Шмыгаль.

По мнению экономиста Сергея Саливона, меморандум, который Украина подписала с МВФ 20-го марта, предусматривает еще больший контроль Запада над государством и усиление колониального статуса страны.

«Главными обязательствами Украины под этот кредит было принятие закона о рынке земли и так называемого «антиколомойского закона», а, на самом деле, закона, который выводит из правового поля Украины Национальный банк, – во всяком случае, в той части, которая касается ликвидации банков, введения временной администрации и так далее…

Первый транш, который нам, видимо, придет буквально в первых числах июня – он должен составить 1,9 миллиарда долларов. При этом, чтобы получить остальные деньги, нужно выполнить те условия, которые вроде как сама Украина записала в меморандум, но, разумеется, что в меморандум, который согласовывается правительством и Национальным банком, записывается не совсем то, что они хотят сделать, а то, что партнеры из МВФ «рекомендуют» туда записать…

Первое, что должна сделать Украина, чтобы эта кредитная линия продолжилась, – видимо, она рассчитана на три транша, это «реформировать» свой газовый рынок. Речь идет о двух вещах – о пересмотре устава НАК «Нефтегаз Украина». Суть изменений, которые проталкивает МВФ – это дальнейшая ликвидация малейших элементов контроля государства над своим главным активом, над доильным аппаратом, в который «Нефтегаз Украины» превратили после 2014-го года…

Второе положение газовой реформы касается упрощения смены поставщиков на рынке коммунальных услуг. Видимо, речь идет о том, что цены на газ для населения уже в самом ближайшем будущем сравняются с ценами на газ для промышленности. И тогда у западных трейдеров появится интерес к этому рынку. Чтобы этот интерес их обеспечить, нужно принять такое изменение, и под заход западных трейдеров это и будет сделано… Речь идет о полной потере контроля над «доильным аппаратом» и о запуске на наш рынок чужих газотрейдеров».

Кроме того, по словам Саливона, в меморандуме прописана передача украинской судебной системы под управление внешним игрокам через Высший совет правосудия – так называемым «международным экспертам», которые и будут выбирать членов Высшего совета правосудия.

«Это будет означать полную потерю контроля над судебной системой… Это просто полная катастрофа, это закрепление колониальной зависимости на всех уровнях, причем в самых разных ветвях власти», – заявил Саливон в эфире интернет-канала «Капитал».