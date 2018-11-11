Идут на рекорд: Явка на выборах в ДНР перевалила за 70%

11.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Более 70% граждан республики приняли участие в выборах главы ДНР и депутатов Народного Совета.

Такую информацию в ходе брифинга озвучила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По состоянию на 16.00 явка на выборах составила 71,4%», – заявила она.

В ЛНР по состоянию на такое же время явка чуть ниже – 64%.

Высокую явку в своём телеграмм-канале также подтвердил и депутат НС ДНР Владислав Бердичевский. «Проголосовал на выборах. Народу немало, скажу я вам», – написал он, разместив на канале соответствующие фотографии.

«Беспрецедентная явка подтверждает легитимность проводимых выборов. Активность очень высокая. Участие подавляющего числа жителей республики в голосовании – это подтверждение курса на интеграцию с Россией и доказательство того, что ДНР и ЛНР состоялись как государства», – отметил работающий наблюдателем депутат Госдумы Андрей Козенко.