«Идут тысячи контейнеров. Не знаем что ещё у них есть» – США испугались союза России и КНДР

Впервые со времён Советского Союза, устанавливаются тесные союзнические отношения между Россией и Северной Кореей.

Об этом Центру международных и стратегических исследований США рассказала старший научный сотрудник по корееведению Сью Ми Терри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о возрождении связей между Россией и Северной Кореей. Между Россией и Северной Кореей не так уж много чего происходило с тех пор, как распался Советский Союз. Но теперь мы наблюдаем возрождение.

И с тех пор, как Ким встретился с Путиным на саммите БРИКС прошлого года. И, похоже, что Путин собирается вернуться в Северную Корею на ещё один саммит», – сказала Терри.