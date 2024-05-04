«Идут тысячи контейнеров. Не знаем что ещё у них есть» – США испугались союза России и КНДР
Впервые со времён Советского Союза, устанавливаются тесные союзнические отношения между Россией и Северной Кореей.
Об этом Центру международных и стратегических исследований США рассказала старший научный сотрудник по корееведению Сью Ми Терри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы говорим о возрождении связей между Россией и Северной Кореей. Между Россией и Северной Кореей не так уж много чего происходило с тех пор, как распался Советский Союз. Но теперь мы наблюдаем возрождение.
И с тех пор, как Ким встретился с Путиным на саммите БРИКС прошлого года. И, похоже, что Путин собирается вернуться в Северную Корею на ещё один саммит», – сказала Терри.
«И Путин намекнул, что Россия предоставит военную и технологическую поддержку Северной Корее. И мы увидели, что всего спустя два месяца Северная Корея успешно запустила свой первый разведывательный спутник, после двух неудачных попыток.
А Ким, как мы знаем, отправлял боеприпасы в Россию. Хотя мы не знаем точных цифр, речь идёт о сотнях и тысячах контейнеров, которые заполнены боеприпасами и другой военной техникой. И мы не знаем, что ещё есть», – добавила она.
Спасибо!
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