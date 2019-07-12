12.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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«Идут жесточайшие обстрелы Донецка, Горловки. Прекратить расслабленное состояние!»

Похищение украинскими спецслужбами из ДНР зенитчика Владимира Цемаха, из которого Киев теперь будет выбивать показания в пользу версии о причастности России к уничтожению малайзийского «Боинга», – следствие сразу нескольких ошибок, допущенных на Донбассе.

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Об этом в интервью «Телеканалу Сталинград» заявил начальник штаба славянской бригады и МО ДНР в отставке Эльдар Хасанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идейных в руководстве практически не осталось, зачищены практически все ополченцы первой волны. Поэтому я совершенно не удивлен, что украинские спецподразделения могут совершенно свободно похитить человека.

И сама система пропускных пунктов, через которые можно вывезти ополченца, похитив его на территории, где идет война, боевые действия, – для меня это нонсенс.

В то время, когда мы находились там, – представить себе такое было невозможно. Потому что блокпосты были посерьезнее – в смысле пропуска «кого попало». Во-вторых, не было такого движения, которое сегодня есть с так называемой Украиной, управляемой нацистскими отморозками.

Мы сталкиваемся с тем, что, если не положить конец этому расслабленному состоянию, ссылками на то, что у нас Минск-2, какие-то перемирия… Никаких перемирий на Донбассе нет. Сегодня идут жесточайшие обстрелы Донецка, Горловки, других населенных пунктов.

Положить этому конец можно только одним образом – очистив Украину от фашиствующих негодяев», – подчеркнул бывший ополченец.

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