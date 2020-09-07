Иерусалимская афера Трампа: Додик троллит, Турция грозит, Палестина недоумевает

07.09.2020, Белград, Алексей Топоров

По сути подсунувший в ходе переговоров в Вашингтоне президенту Сербии Александру Вучичу пункт о переводе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим президент США Дональд Трамп спровоцировал настоящий международный скандал.

После подписания соглашения с «иерусалимским пунктом» в тексте в неудобном положении оказались как Сербия, так и сепаратистские власти Косово.

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В социальных сетях появилось видео из Овального кабинета Белого дома, запечатлевшее как Дональд Трамп вслух называет пункт соглашения, согласно которому Сербия обязуется перевести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признавая спорный город столицей еврейского государства. После чего Александр Вучич спешно листает документ, видимо находит соответствующий пункт и берется за голову.

Однако протестовать по этому поводу президент Сербии не стал, поскольку для его страны этот пункт не является принципиальным. Совсем другое дело США, особенно Дональд Трамп (дочь американского президента Иванка замужем за одним из лидеров еврейской общины Нью Йорка, богатеем Джерадом Кушниром принявшая иудаизм), традиционно лоббирующие израильские интересы.

Кстати, согласно документу в свою очередь независимость Косово должен теперь признать и Израиль, а Приштина, в свою очередь также разместить свое «посольство» в Иерусалиме. До этого момента столицей Израиля Иерусалим признавали только США и Гватемала.

На намерения Белграда уже отреагировал посол Палестины в Сербии Мохаммед Набхан, которого традиционно считают большим другом этой страны. В частности, в своем обращении к сербскому руководству Набхан отмечает, что Иерусалим является оккупированным городом и что такое намерение ущемляет право палестинского народа на создание своего государства на всех территориях, оккупированных Израилем в 1967 году, включая Иерусалим. Посол отмечает, что перенос дипмиссии повредит традиционной дружбе между Палестиной и Сербией и не послужит ее развитию. Поэтому посол выразил надежду, что Белград все-таки не пойдет на такой шаг.

В свою очередь Турция выпустила официальное обращение уже к сепаратистским властям Косово, напомнив, что стала одной из первых стран, признавших независимость края от Сербии в 2008 году.

«Сама мысль о том, что косовские официальные лица предпримут такой шаг, который явно нарушает международное право, вызывает разочарование, – говорится в официальной ноте Анкары. – Мы призываем Приштину избегать любых мер, которые могут поставить под угрозу правовой статус Иерусалима».

В свою очередь сербский член Президиума БиГ Милорад Додик решил использовать ситуацию, чтобы уколоть бошнякские власти Сараево, которые с одной стороны позиционируют себя, как верные союзники США, а с другой – как исторические друзья Турции и часть мусульманского мира. Так лидер боснийских сербов заявил, что сегодня же направит в Президиум БиГ запрос о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим:

«Очевидно, что это большой интерес со стороны Соединенных Штатов, который мы могли наблюдать несколько дней назад, когда президент Сербии Александр Вучич находился в Вашингтоне. Почему бы нам этого не сделать, если мы заботимся о поддержке Америки?», – прокомментировал свое намерение Додик.