IFJ и ЮНЕСКО довели до белого каления украинскую пропаганду

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На Украине требуют от международных организаций не называть российских журналистов… журналистами.

Поводом для этого, передает корреспондент «ПолитНавигатора», стало то, что вчера Международная федерация журналистов (IFJ) назвала погибшего в Донбассе военкора «Россия сегодня» Ростислава Журавлева «еще одним погибшим на войне журналистом».

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В аналогичном ключе высказались и в ЮНЕСКО. Так, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле призвала стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Украинское движение «Медиарух», объединяющее ряд оголтелых русофобских СМИ, возмутилось и потребовало «не путать журналистов с пропагандистами, которые являются участниками российской агрессии против Украины».

Поддержала их и депутат Верховной рады, в прошлом журналистка Ирина Геращенко, принадлежащая к лагерю экс-президента Петра Порошенко.

«Украина должна работать над тем, чтобы изолировать Россию во всех международных организациях, а не искать хороших русских и перекладывать ответственность за войну с агрессора на жертву. В Украине создано несколько официальных агентств по борьбе с дезинформацией, есть министерство культуры и информации, в ВР формально существует комитет свободы слова. Задача этих структур – жестко противостоять российским информационным гибридным угрозам и разъяснять миру недопустимость подготовить искажение правды о войне, противодействовать этому. Но все эти структуры заняты политической цензурой внутри страны. Потому вчера они промолчали. Министр культуры, председатель комитета свободы слова должны уйти в отставку. А их преемники – сделать все, чтобы российские пропагандисты оказались на скамье подсудимых международного трибунала и отвечали за преступления, пусть и посмертно, а не звучали в списках «несчастных жертв конфликта», – написала Геращенко в своем тг-канале.