22.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Медицина, Политика, Россия
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ИГИЛ приспосабливается к операциям в условиях эпидемии




Если в Ираке пандемия COVID-19 заставила свернуть операции правительственной армии, то боевики ИГИЛ это делать не собираются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Независимой газеты» пишет заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ Николай Плотников.

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«В последнем номере своего пропагандистского журнала «Аль-Наба» джихадисты призвали своих членов усилить атаки на «страны-крестоносцы», пока они отвлекаются на коронавирус», – отмечает автор.

По его словам, во многих отношениях «Исламское государство» достаточно хорошо приспособлено для операций во время пандемии.

«Его отряды действуют автономно, живут в удаленных укрытиях и подземных убежищах, используют тайники с едой и водой, регулярно пополняемые пособниками из числа местных жителей, в качестве источников электроэнергии используют солнечные батареи», – пишет политолог.

«Избегая риска заражения коронавирусом, джихадисты, согласно указаниям своих руководителей, начали принимать меры личной гигиены (мыть руки, прикрываться при кашле и чихании) и соблюдать социальное дистанцирование задолго до мер, объявленных иракским правительством. При этом инструкция для боевиков, как действовать в условиях пандемии COVID-19, составлена с учетом мирового опыта», – обращает внимание Плотников.

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