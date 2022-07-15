Игнорируя русофобию властей тысячи одесситов подпольно настраивают прием российских каналов со спутника

15.07.2022  09:08 (Мск), Одесса
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Дзен, Местная власть, Общество, Одесса, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина
Новости Украины

Киберполиция Одесской области разоблачила налаженный бизнес по пролаже жителям региона в обход запретов настроек на российские телеканалы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Киберполиция Одесской области разоблачила налаженный бизнес по пролаже жителям региона в обход запретов настроек...

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«Киберполиция Одесской области прекратила противоправную деятельность группы, которая в обход запрета продавала настройки для российских телеканалов, пропагандирующих войну, насилие и геноцид украинского народа».

Гауляйтер Одесщины также посетовал на то, что, несмотря на антироссийские истерики официальной пропаганды, услугами по настройке приема российского ТВ пользуются тысячи жителей региона.

«Наиболее печальная вещь в этой истории – это то, что услугами данной группы воспользовалась не одна тысяча людей. И все это – во время войны, на которой гибнут их соотечественники, дети, и уничтожаются украинские города. В то же время, когда Одесскую область обстреливают ракетами и блокируют наше море, эти изверги ежедневно на своих каналах рассказывают о «денацификации», – сокрушается Марченко.

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