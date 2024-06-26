Игнорируя вето Венгрии на поставки оружия Киеву, ЕС попирает собственные принципы – Сийярто

Дьердь Габор.  
26.06.2024 17:59
  (Мск) , Будапешт
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Беспредел, Венгрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


ЕС, вопреки праву Венгрии принимать решения, выделил дополнительные 1,4 миллиарда евро на финансирование поставок оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС, вопреки праву Венгрии принимать решения, выделил дополнительные 1,4 миллиарда евро на финансирование поставок...

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Он также сообщил прессе, что Совет ЕС по иностранным делам принял свой 14-й пакет санкций против России, включая энергетический сектор, но при этом расширение атомной электростанции Пакш в Венгрии было полностью освобождено от карательных мер.

Выступая на пресс-конференции в перерыве заседания Совета ЕС по иностранным делам, Сийярто сказал, что, по его мнению, 14-й пакет санкций является продолжением полностью провальной стратегии. Он подчеркнул, что Венгрии пришлось участвовать в острых дебатах во время подготовки, чтобы «защитить себя, защитить наши национальные интересы и защитить безопасность наших поставок энергоносителей». В результате АЭС Пакш будет полностью освобождена от санкций, и представители любых стран ЕС могут в неё инвестировать, не требуя на это разрешений национальных правительств.

Петер Сийярто проинформировал, что для поставок оружия на Украину будут использованы дополнительные 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира, несмотря на несогласие на это Венгрии.

«Эти 1,4 миллиарда евро представляют собой сумму доходов от ареста или замораживания российских активов. Поскольку Венгрия воздержалась при первом голосовании по использованию этих средств, юридическая служба Совета, брюссельские бюрократы и некоторые государства-члены сочли, что это является достаточным основанием для игнорирования позиции Венгрии», – сказал он.

По словам главы венгерской дипломатии, ЕС пересёк четкую красную черту.

«Никогда прежде не было продемонстрировано такое бесстыдное нарушение и игнорирование общеевропейских правил. Более того, именно те, кто настаивает на процедурах верховенства закона в полном объеме и говорит об угрозе демократическим ценностям, нарушают европейские правила. Самопровозглашенные поборники демократии и верховенства закона теперь самым бесстыдным образом попрали правила, отняв у Венгрии право принимать решения», – заключил Петер Сийярто.

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