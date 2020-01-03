Игорь Додон: гроссмейстер в президентском кресле?

03.01.2020, Кишинёв, Владимир Букарский

Главным итогом 2019 года в Молдове стало резкое усиление позиций Президента страны Игоря Додона. Действительно, в начале 2019 года молдавский президент был практически отстранён от реальной власти в стране, которая практически монопольно принадлежала олигарху Владу Плахотнюку.

Глава государства был объектом бесконечных насмешек вследствие ряда процедур приостановки его полномочий режимом Плахотнюка из-за несогласия Додона промульгировать (обнародовать) тот или иной скандальный закон.

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Уже после выборов 24 февраля 2019 года Президент Молдовы ощутил себя в роли центральной действующей фигуры на переговорах по созданию правящей коалиции. Вопреки прогнозам, в президентский дворец пришли на переговоры делегации и Демократической партии во главе с Плахотнюком, и проевропейского блока АКУМ во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые тем самым, два с половиной года спустя после президентских выборов, признали легитимность президентства Додона.

Развязка переговоров наступила утром 8 июня. Опять же, вопреки всем прогнозам, Республиканский совет пропрезидентской Партии социалистов категорически отверг любую возможность коалиции с Демократической партией, и при активной поддержке внешних партнёров Молдовы была создана коалиция ПСРМ и блока АКУМ.

Пришёл конец десятилетнему господству олигарха Влада Плахотнюка на политической арене Молдовы. В центре этих событий был Президент Игорь Додон, который обрёл легитимность не только на Востоке, но и на Западе.

Очередной успех Додона и социалистов случился в ходе местных выборов, состоявшихся в октябре – ноябре 2019 года. Впервые почти за 30 лет мэром Кишинёва стал представитель левых сил – Иван Чебан, который прежде был секретарём по идеологии ПСРМ и главой фракции социалистов в Кишинёвском муниципальном совете.

Социалисты впервые одержали победу в семи районных центрах и получили контроль над 20 из 32 районов Молдовы.

И наконец, в ноябре 2019 года, после авантюрной попытки Майи Санду взять под свой контроль прокуратуру, её правительство пало.

Новым премьер-министром Молдовы стал Иван Кику, который до этого был советником Президента по вопросам финансовой политики. За назначение правительства технократов проголосовали социалисты и демократы, которые совсем недавно, в июне ушедшего года, осыпали Додона всевозможными проклятиями и перекидывали живых индюков через забор президентского дворца.

Почему же у Игоря Додона получилось меньше чем за год триумфально установить контроль над исполнительной ветвью власти и большинством местных властей?

Наблюдатели уже давно отмечали гроссмейстерский талант главы Молдовы. Он превосходно умеет рассчитать момент, когда надо жертвовать, изображать видимую слабость, усыплять бдительность противников, а когда – переходить в решительную атаку. На недооценке Додона обожглись многие маститые местные политики и зарубежные дипломаты.

Да, можно говорить о том, что успеху Додона в 2019 году сопутствовали многие факторы: глубокий раскол на проевропейском фланге, взаимная стойкая неприязнь между Демпартией и блоком АКУМ, активное вмешательство в политический процесс в Молдове дипломатов из России, Европы и США.

Президенту помогли неосмотрительные действия со стороны его соперников, в первую очередь Майи Санду и членов её команды. Но гений политика заключается в умении извлекать для себя пользу из любой случайной ситуации, наказывать соперника за каждую ошибку. В результате Игорь Додон на практике продемонстрировал всем своим недоброжелателям старую как мир истину: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Однако, несмотря на все достигнутые преимущества, у Додона есть значительное число препятствий в реализации его стратегии. В первую очередь, это парламент страны, где у пропрезидентской Партии социалистов всё ещё нет большинства.

В этой ситуации у Додона и социалистов есть трудности в реализации главных пунктов своей программы, таких как принятие нового Закона о языках, замена в школах «истории румын» на «историю Молдовы» или возвращение полноценной трансляции российских телевизионных программ.

Во-вторых, Запад не оставляет попыток вернуть контроль над Молдовой. В дни ноябрьского кризиса власти Додон категорически отказался поддаваться давлению со стороны западных дипломатов, которые вряд ли это забыли.

И, в-третьих, в Молдове появились несколько конкурирующих проектов на левом фланге. Ренато Усатый, воспользовавшийся устранением его врага Плахотнюка, вернулся в страну, оживил свой политический проект «Наша партия», легко вернул себе кресло мэра северной столицы – города Бельцы и провёл своих сторонников в мэры ещё шести райцентров Молдовы.

Запустил свой проект бывший идеолог Партии коммунистов, «серый кардинал» при президенте Воронине Марк Ткачук.

Нельзя списывать со счетов и ПКРМ во главе с Ворониным, и политический проект Илана Шора, который остался на плаву, несмотря на бегство своего лидера за пределы страны.

Наступивший 2020 год станет ещё более ответственным экзаменом для Игоря Додона. В этом году состоятся очередные президентские выборы, в ходе которых нынешнему Президенту Молдовы предстоит держать отчёт за четыре года своего правления.

Учитывая стабильно высокие рейтинги Додона, согласно всем без исключения опросам, его шансы на переизбрание достаточно высоки. Однако в преддверии президентских выборов Игорю Додону и его команде предстоит решить несколько принципиальных задач.

В первую очередь, ему необходимо сохранить весь свой базовый электорат, в том числе жителей Приднестровья и представителей молдавской диаспоры в России.

Параллельно с этим, Президент Игорь Додон должен позиционировать себя в качестве общенационального лидера, президента если не всей страны, то подавляющего большинства граждан, в том числе, людей разных национальностей, исповедующих разные, подчас противоположные, взгляды на внутреннюю и внешнюю политику Молдовы.

И наконец, абсолютно понятно, что оппозиция в случае провала на выборах попытается повторить сценарий «цветных переворотов», уже апробированный в разных странах мира.

Поэтому Игорю Додону необходимо не просто побеждать на президентских выборах, а побеждать с убедительным результатом. Убедительным настолько, чтобы результаты выборов никто не решился бы поставить под сомнение.