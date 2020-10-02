Игорь Додон взял на себя роль идеального кандидата Москвы

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

На фоне еще свежих в памяти демаршей президента Белоруссии Александр Лукашенко и уже позабывшихся виляний бывшего президента Украины Виктора Януковича президент Молдовы Игорь Додон выглядит прямо-таки идеальным пророссийским кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Гонка стартовала сегодня, и Додон передал свои полномочия председателю парламента Зинаиде Гречаной, чтобы избежать подозрений в использовании административного ресурса. Сегодня же он презентовал свою программу.

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«Мы всегда должны помнить, что в Молдове проживают разные национальности: молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары, румыны и многие другие. Но у нас единая страна, нам нечего делить. У нас одна родина – Республика Молдова – и другой не будет. Мы должны сохранить хрупкий мир, установленный благодаря договоренностям 90-х годов. Русский язык в Молдове – это язык межнационального общения. Нужно, чтобы это все поняли», – сказал Додон.

Стоит отметить, что пророссийскую артподготовку Додон начал загодя. Еще неделю назад, выступая на Генассамблее ООН молдавский президент счел важным подчеркнуть роль русского языка. Затем он еще раз повторил эту мысль в ходе прямого эфира в интернете.

Кроме того Додон постоянно говорит последнее время о сотрудничестве с Россией и помощи, которую она уже оказывает и готова еще оказать.

Очевидно, что делается бескомпромиссная ставка на пророссийский электорат. Согласно летнему соцопросу 42% молдаван выступают за присоединение к Евразийскому экономическому союзу, и 41% – за вступление в ЕС.

Созданию пророссийского имиджа Додона способствует его главная конкурентка прозападная Майя Санду, которая практически открыто заявляет, что стремится к майдану по типу белорусского.

«Беларусь должна стать предупреждением для Молдовы.События в Беларуси становятся чрезвычайно актуальными. Послание из Беларуси заключается в том, что сегодня нет терпимости к тем, кто обманывает волю народа», – заявила Санду в одном из недавних телевизионных интервью.

А вот что будет, если майдан в маленькой Молдове провалится и президентом станет Додон? За свой предыдущий срок он не сделал ничего для укрепления позиций русского языка в стране.

Именно при нем в 2018 году конституционный суд Молдовы признал «устаревшим» закон «О функционировании языков на территории МССР», в котором русский язык признавался языком межнационального общения. Такое решение суда «эквивалентно его отмене».

В июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, чтобы не раскалывать правящую коалицию. С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

Молдова не вышла из Соглашения об ассоциации с ЕС, а офис НАТО продолжает процветать в Кишиневе.