Игорь Марков: С потерей Одессы Украина перестанет быть интересной Западу

России нельзя отказываться от освобождения Одессы. Этот город сегодня является ключевым регионом для Украины, уровень и вес которого равен столичному. Потеряв крупнейший порт на Черном море, Украина станет неинтересна Западу и перестанет быть инструментов геополитической борьбы с Россией.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал бывший депутат Верховной рады Украины, одессит Игорь Марков.

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ПН: Какую роль сегодня Одесса играет для России и Украины?

И.М: Одесса стратегически важна. С потерей Одессы Украина перестанет быть интересной Западу. Это ключевой регион, она по значимости недалеко от столицы. Без Одессы Украина перестанет быть для Запада инструментом для борьбы с Россией, и силы на Западе, которые будут выступать за то, чтобы как можно быстрее закончить этот конфликт, удвоятся.

ПН: Нужно ли строить планы по возвращению Одессы или пока стоит отказаться от этого?

И.М: У России нет других вариантов, а из этого должны строиться планы. Пока будет существовать Украина хоть в рамках одного квадратного метра, она будет являться угрозой для России.

Вообще, все это украинство пестовалось и взращивалось исключительно как антироссийский проект. Людям сломали мозги и внушили, что они стали какими-то украинцами, исковеркали русский язык, сказали, что это украинский. Теперь брат прет на брата, забыв, что он – брат.

Поэтому, хотим мы этого или не хотим, это – наша земля, и она должна остаться нашей, хотя бы для того, чтобы не осквернить память наших предков, которые положили свои жизни, победили нацизм, а мы – что? Мы же сейчас не только свой авторитет, но и великую память наших предков на кон поставили. Поэтому тут у нас вариантов никаких нет – только до конца и до полной победы.

ПН: Год назад наши войска стояли на окраинах Николаева, недалеко было и до Одессы – как вы считаете, почему не пошли дальше?

И.М: В течение месяца я видел окраины Киева. Я там месяц находился и видел окраины Киева, – поэтому, и что? Почему – это не ко мне вопросы. У нас это «почему» уже глубоко сидит, у всех это «почему».

Приблизительный ответ для нас понятен, но разбор полетов сейчас несвоевременен – надо победить, а дальше разбираться, почему не произошло то и почему не произошло это, почему сейчас происходит так, а не по-другому. Этих «почему» очень много, но сейчас не время давать ответы на эти «почему».

Хотя, с другой стороны, не дав ответы, побеждать будет сложно. На некоторые «почему» все равно ответы должны быть даны, иначе очень сложно двигаться дальше.

Но есть высшее политическое руководство – оно не глупее нас с вами, я думаю, они сами все видят. Мне кажется, что постепенно ситуация должна меняться и в подходах, и в оценках, и в действиях, и во многом другом.

ПН: Чем сегодня живет Одесса, остались ли там люди, которые ждут возвращения в Россию?

И.М: Одесса, как и вся оставшаяся Украина живет только тревогой. Наверняка есть, наверняка их много, но какое количество – сегодня бессмысленно задаваться этим вопросом, потому что в условиях тотального террора инакомыслящих – любой человек, даже если он выскажет нейтральную позицию, будет зачислен в «предатели». Это бессмысленно пытаться анализировать. Как освободим, так и будет понятно, кто чем дышал все эти годы.

Простой, нормальный человек хочет просто нормально жить. Мы должны понимать, что не все люди живут политикой, не все живут идеологией – подавляющее большинство людей просто хотят нормально жить, нормально работать, водить детей в детский сад, в школу, планировать будущее. Таких людей подавляющее большинство, и мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее дать возможность этим людям вернуться к нормальной жизни.

ПН: Как вы оцениваете «зерновую сделку», которая работает через порты Одессы – так ли она нужна России?

И.М: Я понимаю, что продлением этой сделки мы помогаем Эрдогану переизбраться, потому что на фоне огромной трагедии, которая произошла с землетрясением в Турции, у него и так не очень хорошее положение. А эта сделка для турок очень важна. Мне кажется, это объясняет. Единственный резон для нас в этом – то, что Эрдоган – понятный для нас человек. А если ему на смену придут непонятные люди в условиях такого геополитического конфликта, для нас это будет не очень хорошо. Надеюсь, что после того, как выборы в Турции закончатся, мы больше к продлению этой сделки возвращаться не будем.

ПН: В последнее время под прикрытием «зернового коридора» из Одессы производятся атаки на Крым. Как обезопаситься от этого?

И.М: Для безопасности Крыма нужно как можно быстрее завершить специальную военную операцию путем полного освобождения всей территории Украины. Это будет единственной гарантией того, что прекратятся обстрелы Крыма и других российских территорий, как и гибель мирного населения на Украине.

Любая точка на Украине – будь то система ПВО или склады с оружием, место, откуда запускаются беспилотники, является законной военной целью. Просто в данном случае точка, из которой исходят такие угрозы для Крыма, ее расположили в Одессе. Это законная военная цель и она будет уничтожаться – будет ли это в Одессе, Николаеве, Киеве, Херсоне – в любом месте на территории оставшейся Украины.

ПН: Рядом с Одессой есть еще одна точка нестабильности – Приднестровье, вокруг которого недавно накалялись страсти. Насколько сегодня это уязвимый регион для России?

И.М: Украина и Запад будут «качать», особенно на фоне наших военных успехов, они будут поджигать везде, где смогут поджечь. Конечно, Приднестровье – это не самый сильный паззл в нашей мозаике, потому что там стоит наш гарнизон, в случае нападения на наших миротворцев мы обязаны реагировать, а как реагировать, как к ним добраться и прийти на помощь – это все сложно.

Это один из козырей с их стороны, атака на Приднестровье поставит нас в очень сложное положение. Но это война – где-то сильнее наши позиции, где-то у них есть контраргументы.