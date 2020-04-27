Игорь Марков: Зеленский плюнул России в лицо

27.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Если назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины действительно произойдёт, то России в ответ необходимо будет предпринять радикальные дипломатические шаги

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, Зеленскому нужен противовес Авакову. Но если бы только задача стояла в этом, можно было бы найти какого-то службиста, есть люди, которых можно было бы назначить, перераспределили полномочия – у Авакова те силовики, у того – Нацгвардия, САБ и так далее.

Тут вопрос в другом: раз назначается Саакашвили, это неприкрытый плевок в лицо России, это курс. И я считаю, что в случае возможного назначения Саакашвили, если мы промолчим, проглотим, то говорить о каком-то величии нашем будет некорректно. Не хочу давать советы, но считаю, если это назначение действительно произойдёт, то необходимо будет предпринять не то что жёсткие, а радикальные дипломатические шаги», – заявил Марков.

«Не, мы очень мягко поступим: мне кажется, просто Зеленский никогда не сможет дозвониться до Путина, как Порошенко в своё время», – предположил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Тут вопрос достоинства и чести страны. Мы же говорим не просто о человеке, который нам неприятен. Мы говорим о военном преступнике, на руках которого кровь российских миротворцев. Единственное решение в отношении этого человека – это при первой возможности пристрелить его как бешенную собаку», – добавил экс-депутат.