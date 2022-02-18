Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко посетил Кишинев и Тирасполь – Россия намерена содействовать преодолению затянувшегося кризиса в переговорах по Приднестровью в формате «5+2».

В Молдове российский дипломат провел встречи с министром иностранных дел РМ Нику Попеску и недавно назначенным политическим представителем в формате «5+2» вице-премьером Олегом Серебряном, а в Приднестровье – с президентом Вадимом Красносельским и главой МИД Виталием Игнатьевым.

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Тональность дискуссий, судя по сообщениям СМИ, была довольно благожелательной конструктивной. Говорилось о «приверженности принципу мирного и устойчивого урегулирования приднестровской проблемы» и одновременном решении вопросов, которые затрагивают интересы жителей обоих берегов Днестра. Кишинев заявил о готовности к очередному раунду переговоров в формате «5+2» и Баварской конференции о мерах укрепления доверия.

На встрече в Тирасполе особо подчеркивалась необходимость «укреплении традиционных приднестровско-российских связей».

О перспективах возобновления переговоров по приднестровской проблеме беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Москва и Кишинев в последнее время заявляют о признаках возобновления прагматичного диалога. Приднестровье неоднократно изъявляло желание встречаться за столом переговоров с молдавскими коллегами. Есть предпосылки к возобновлению системной работы формата «5+2», который не действует уже больше двух лет?

Игорь Шорников: Да, сейчас сложились все условия для того, чтобы формат «5+2» в 2022 году заработал в полную силу.

Мы внимательно отслеживали ход двусторонних контактов между Кишиневом и Тирасполем в 2021 году, особенно после прихода во власть команды Майи Санду. Вплоть до ноября прошлого года прогнозы были самыми пессимистичными. Кишинев не шел на контакт с Тирасполем на высшем уровне, встречи на уровне политических представителей были с нулевой продуктивностью. При этом в Кишиневе громко заявляли о готовности взять инициативу в урегулировании на себя и критиковали формат «5+2» за исключение политических вопросов из повестки. У некоторых наблюдателей тогда даже создалось впечатление о возможности каких-то силовых сценариев в регионе. Но потом Кишинев взял паузу: политический представитель от Молдовы ушел в отставку, а заседание «5+2», намеченное на ноябрь, было сорвано.

Все начало меняться после российского ультиматума Западу по гарантиям безопасности. Молдова приостановила уже запущенный сценарий экономического давления на Приднестровье: правительство РМ вновь отложило введение полноценного молдавского контроля на приднестровско-украинской границе, а также оказало содействие в преодолении проблем в работе Молдавского металлургического завода [расположенного в приднестровском городе Рыбнице], которые несколькими месяцами ранее оно само и инициировало. Кроме того, был назначен новый политпредставитель от Кишинева, и мы увидели, что работа по линии экспертных рабочих групп также возобновляется.

Очевидно, переговорный процесс входит в старую испытанную колею, и в 2022 году мы все же увидим полноценное заседание в формате «5+2».

ПолитНавигатор: Каковы перспективы переговоров по Приднестровью в контексте нынешней международной ситуации?

Игорь Шорников: Россия и Запад находятся в состоянии напряженного диалога по вопросам региональной безопасности. Безусловно, Западу придется пойти на уступки Москве. Сейчас Вашингтону важно, во-первых, сохранить лицо и, во-вторых, попытаться затянуть переговоры и выторговать смягчение позиций России по отдельным вопросам. Пока затягивать переговоры им в той или иной степени удается.

Главный вопрос международной повестки сегодня – это Украина. Пока этот вопрос не решен, молдаво-приднестровская проблематика будет находится в подмороженном состоянии. А вот уже от способа решения украинского кризиса отчасти может зависеть и ход урегулирования конфликта на Днестре.

Пока можно предполагать неспешное и предсказуемое течение диалога в удобном для всех формате «5+2».

ПолитНавигатор: Мы не видим каких-то новых мер экономического давления на Приднестровье, ожидавшихся в начала года. И все-таки проблем в отношениях между Кишиневом и Тирасполем немало. Какие из них сейчас наиболее острые?

Игорь Шорников: Самая острая тема – энергетика. Власти в Молдове не могут смириться с тотальной зависимостью от «Газпрома» в сфере газовых поставок, их не устраивает цена за газ по только что подписанному контракту, им не нравится своевременно оплачивать поставляемый в республику газ и они не хотят оплачивать собственные долги за газ, потребленный в прошлые годы. В Кишиневе все более громогласно заявляют о необходимости пересмотра пятилетнего контракта с «Газпромом». К апрелю-маю, когда закончится отопительный сезон, газовая проблематика может снова выйти на первый план.

Кишинев очень бы хотел диверсифицировать и поставки электроэнергии в страну. Сейчас Молдова закупает электричество в Приднестровье, на Молдавской ГРЭС, принадлежащей российскому инвестору. Благодаря работе на российском же газе предприятие может предложить цену в 2 – 2,5 раза ниже, чем в среднем по региону. Отказаться от этих поставок Кишинев не может, поскольку это вызовет новый рост тарифов для населения. Но политические цели Майи Санду требуют поиска иных источников энергопоставок, не связанных с Россией.

Поэтому, если здравый смысл не победит, в региональной энергетике вполне могут быть новые кризисы.

ПолитНавигатор: Есть мнение, что Молдова усиливает курс на румынизацию. Недавний большой соцпрос показал, что за присоединение Молдавии к Румынии выступают 34,4% граждан РМ, а в самой Румынии 75% опрошенных высказываются за объединение. Это может как-то отразиться на ходе переговоров по Приднестровью?

Игорь Шорников: Курс на румынизацию в Молдове не прекращается с начала 90-х годов прошлого века, а сейчас он прогрессирует высокими темпами, что и показывает нам недавний соцопрос. Президент Молдовы с удовлетворением восприняла итоги данного опроса в части, касающейся «унири». Она дала понять, что результат, хоть и неплох, но пока недостаточен для постановки вопроса об объединении с Румынией на референдуме.

Власть, видимо, будет и дальше работать над тем, чтобы увеличить число противников собственной государственности среди граждан Молдовы. То есть в самой ближайшей перспективе «униря» все же не стоит в повестке дня, а потому вряд ли эта тема будет оказывать влияние на ход переговорного процесса. На мой взгляд, вопрос об объединении с Румынией в Молдове может быть поставлен только в случае успешного поглощения Приднестровья. До этого далеко, тем не менее, вероятность «унири» надо держать в уме переговорщикам от Тирасполя.

ПолитНавигатор: Насколько эффективно развиваются сегодня отношения Приднестровья и России? Российские парламентарии, представители исполнительной власти часто бывают в Тирасполе, приднестровские политики, в свою очередь, часто совершают рабочие поездки в Москву, много говорится о реализации наказов, данных перед думскими выборами местными избирателями-россиянами. Но вот, например, насущную проблему с обменом российских загранпаспортов вот уже полгода решить не удается. Возможно, надо набраться терпения – у Москвы сейчас есть проблемы поважнее?

Игорь Шорников: Очевидно, что между Москвой и Тирасполем налажена вполне конструктивная коммуникация. Однако нормальное взаимодействие осложняется рядом внешних факторов: сложностями российско-молдавских отношений, многолетним российско-украинским кризисом и даже санкционной политикой Запада в отношении России. Пока не решаются более масштабные вопросы из региональной повестки, сложно ожидать продвижения и по частным вопросам российско-приднестровского сотрудничества. Например, актуальнейший для Приднестровья вопрос – открытие авиасообщения с Россией. Может ли этот вопрос как-то продвигаться, если небо над Украиной сейчас в принципе закрыто? Это, может, не самый показательный пример, но в продвижении на российском направлении Приднестровье сильно зависит от политики соседей.

ПолитНавигатор: На встрече в Тирасполе особо говорилось о миротворческой операции на берегах Днестра, которой в этом году исполняется 30 лет. Россия видит ее эффективность и, похоже, желает сохранить. На следующие 30 лет российские войска тут задержатся?

Игорь Шорников: Русский солдат на Днестре находится непрерывно больше 230 лет, мне кажется, что мы вполне должны рассчитывать на российское военное присутствие в регионе еще на 230 лет.