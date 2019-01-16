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16.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия
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Игорем Стрелковым будут пугать Японию

Мэрия Москвы, обычно неохотно согласовывающая оппозиционные митинги в центре столицы, проявляет лояльность к организаторам пикетов против передачи Курильских островов Японии, поскольку акции патриотов затем могут использоваться как аргумент на переговорах с Токио.
Об этом сегодня пишет российская «Независимая газета».

Издание напоминает, что 14 января противники передачи Курил успешно пикетировали здание МИДа. Оппозиционеры вышли с плакатами «Хватит распродавать Россию!», «Руки прочь от Курил!», «Отдаем Путина вместо Курил!». При этом сообщений о задержаниях не поступало.

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На 20 января в Москве запланирован митинг по Курилам, где примет участие экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, «Левый фронт», православный священник Всеволод Чаплин и т.д.

Отдавать Курильские острова японцам никто и не собирается, поэтому власть и согласовала митинг, заявил в интервью газете политолог Алексей Макаркин.

«Это нужно, чтобы показать японцам – если и захотим отдать, то не сможем. Для власти подобные акции даже выгодны, это дополнительный аргумент. Всегда можно сказать, что за протестами стоят мощные политические силы и авторитетные люди – Удальцов, Стрелков и даже такие чины церкви, как Всеволод Чаплин. И не важно, что на самом деле широкой поддержки в обществе у них нет, все равно эта ситуация японцам будет преподнесена именно так», – сказал эксперт.

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