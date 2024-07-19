Игорная зона Крыма хитро кочует по ЮБК, одаривая орды левых застройщиков ценными участками земли

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Игорная зона в Крыму вновь сменила прописку. После Гаспры и Кореиза, где под «Золотой берег» выделяли «золотые» гектары южнобережной земли, следующим домом азарта и роскоши определен Ялтинский морпорт.

О создании игорной зоны в Крыму заговорили, как только регион стал частью Российской Федерации, напоминает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Планировалось, что это привлечет в Крым инвестиции и создаст ряд высококлассных объектов размещения, которых на полуострове недостаточно. После публичных баталий о целесообразности размещения азартных игр в границах населенных пунктов, местом строительства игорной зоны определили Гаспру.

И даже отобрали у поселка 17 га территории, включая набережную и санаторий «Жемчужина». Но, затем, санаторий и выведенные под игорную зону гектары стали предметом институционного соглашения по строительству отеля класса «люкс» с отдельными виллами, бассейнами и прочей инфраструктурой.

Первый вариант размещения игорной зоны возле Ласточкина гнезда

Игорная зона переехала в Кацивели, где для нее, по распоряжению на тот момент премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, отвели более 14 га вместе с недостроенным санаторием «Фортуна». Этот комплекс с казино, отелями, летним театром, киноконцертным и конференц-залами и бассейнами должен был стартовать в первом квартале 2021 года и принять первых гостей под Новый год в 2023-м.



Советский недострой в Кацивели

Инвестиционное соглашение с правительством Крыма подписало ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», связанное с Аркадием Ротенбергом. Советский недострой выкупила компания «Кипарис». Но через два года после подписания соглашения отошла структурам экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, которые, среди прочего, занимаются курортом «Красная Поляна» и «Казино Сочи».

При этом с первоначальных 3 миллиардов рублей проект вырос до 15 миллиардов, и эксперты усомнились в его реализации в полном объеме – вероятно, вместо высококлассного отеля на месте недостроя появятся апартаменты с последующей продажей.

«Игорная зона будет строиться в Республике Крым. Инвестор все соответствующие решения принял. Перенесли в район Ялтинского морского порта. В Кацивели частный собственник выкупил объекты на публичных торгах. Поэтому не могу пока сказать, но с учётом того, что это крупный игрок рынка, там, скорее всего, будет такой большой отель построен, один или несколько на территории. Коллеги обещают в сентябре дать какие-то проектные решения», – сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Конкретизировать расположение игорной зоны глава региона не стал. Но еще с украинских времен планы разместить казино в здании клуба моряков Ялтинского морпорта вынашивал ставленник «регионалов» Алексей Боярчук, который сейчас занимает пост замглавы администрации соседней Алушты.

Здание клуба моряков

Здание клуба является историческим и архитектурным памятником, в котором размещался Интерклуб моряков. Но открыть в нем казино вначале помешал финансовый кризис, затем – политический, и теперь, когда в Ялту не заходят иностранные суда, бывший интерклуб вполне может отойти под игорную зону. И хоть двухэтажное здание отнюдь не похоже на рассадник азарта и роскоши, его может дополнить отель «Бристоль», который под финал своей каденции постановил национализировать Госсовет Крыма.

Требование по удаленности игорной зоны от населенных пунктов при этом – будет проигнорировано абсолютно. Но, возможно, оно станет причиной очередной смены прописки игорной зоны в Крыму.