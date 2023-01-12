Игра на раздевание. Выдаст ли Франция Зеленскому застрявшего в Куршавеле олигарха Жеваго?

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Пока российское общество пытается осмыслить, чего ждать после прорыва в Соледаре и свежих перестановок в командовании СВО, на Украине своя атмосфера. Причем, как и везде – не фронтом единым. Как говорится, кому война, а кому своя рубашка ближе к телу.

Среди таких – попавший буквально «под елочку» в переплет во Франции украинский мультимиллиардер от ферросплавов Константин Жеваго. Вкратце напомню предысторию этого сюжета.

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28 декабря французские полицейские в жесткой форме обломали этому авторитетному бойцу элитного батальона «Монако» празднование нового года в курортном Куршавеле. В этот день СМИ сообщили о задержании Жеваго в рамках расследуемого украинским ГБР древнего дела по подозрению в растрате 113 миллионов долларов ранее принадлежавшего ему банка «Финансы и Кредит».

В Киеве тут же заговорили о планах экстрадиции миллиардера на историческую Родину, для чего в ГБР уже готовят документы – для передачи их французским органам.

Сам же фигурант попытался было обжаловать задержание, однако после недолгой стадии отрицания его накрыла стадия смирения. И вот уже суд Шамбери выносит постановление о его экстрадиционном аресте – чтобы значит не сбежал в третью страну до момента, когда Киев с Парижем окончательно перетрут все нюансы по этому делу.

И казалось, что вот оно – и ферросплавный король отправится таки по этапу на свидание с зеленским правосудием, но в промежутке между 28 декабря и православным Рождеством что-то такое произошло, в результате чего Жеваго внезапно отпускают под залог в один миллион евро с одновременным запретом покидать пределы Франции и обязательством сдать все свои паспорта.

А уже меньше чем через неделю – 19 января – следующее заседание суда по рассмотрению вопроса экстрадиции Жеваго на Украину.

Оставшееся до суда время фигурант решил использовать с толком, перейдя в медийное наступление на обидчиков в Киеве. В качестве площадки выбрав киевский телеканал Еспресо ТV, номинальным акционером которого он то ли является то ли являлся.



Канал этот – ядовито националистический по своей повестке, раньше ассоциировали с почившей в бозе партией «Народный фронт», а в числе других акционеров СМИ назвали жену экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сегодня Еспресо как и остальные медиа оппонетов Зеленского, загнан в узкие рамки единой информационной политики и пространства для маневра лишен. Впрочем, как выяснилось, не во всех вопросах. И вот вчера состоялось явление Жеваго народу в записи – в програме «Большой эфир Василия Зимы».

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Не тратя времени на прелюдии опальный олигарх тут же взял быка за рога, предложив ГБР и Генпрокуратуре допросить его по тому самому «делу о 113 миллиардах». Посыл ясен:

«Это не я, Жеваго, бегаю от следствия, это следствие по неизвестным причинам боится узнать от меня правду из первых, так сказать, уст».

По словам Жеваго, он бомбил органы предложениями насчет «поговорить» едва ли не каждый месяц, однако правоохранители 15 раз отказывались от такого допроса, поскольку «не заинтересованы в объективном и быстром расследовании дела, которое сами же инициировали».

«Я прошу провести со мной видеоконференцию в консульстве либо в Швейцарии, либо в Великобритании, либо во Франции. Это все законная процедура, чтобы я дал показания», – утверждает он в интервью близкому к нему каналу.

Примечательно, что все перечисленные им способы контакта с украинским следствием – дистанционные. А значит – возвращаться на Родину так сказать «тушкой» он не собирается ни под каким предлогом. Очевидно – безопасность дороже.

Куршавельский сиделец ожидаемо сводит дело к политике.

«Сегодня это выгодно офису президента, потому что у них есть программа деолигархизации, которую они пытаются продать украинцам. Меня обозвали олигархом, хотя я не являюсь им, я большой и успешный предприниматель, создающий тысячи рабочих мест. И это все не произошло за последние 3 года, это все происходило за последние 25 лет. Я не считаю себя олигархом, потому что кто может мне сказать, что я имею какое-то отношение к государству, руководил министерствами или ведомствами и так далее? Все это не выдерживает критики ни в Украине, ни за рубежом. Если я сделал IPO в Лондоне, если я построил другие иностранные компании, успешно работающие и в Европе, и в США, и в Украине… С какой стати меня называют олигархом? Еще раз, это очень выгодно офису президента, который раздает команды и ГБР, и прокуратуре, и оказывает влияние на Печерский суд», – возмущается ферросплавный король.

Причину наезда на себя он усматривает в желании переотжать ранее отжатое – под тем же соусом «деолигархизации по Зеленскому»:

«Насколько я знаю, есть заинтересованность в некоторых моих активах в Украине, которые арестовываются тем же Печерским и другими судами по представлению ГБР. Есть заинтересованные лица, желающие убрать мою собственность в Украине, которой я горжусь».

Вот тут бизнесмену можно верить. Во всяком случае такой поворот вполне укладывается в общую канву разборок Банковой с украинскими олигархами. Напомню, несколько месяцев назад на Украине решением правительства были национализированы активы крупных собственников в ряде стратегических отраслей. Среди пострадавших – весь цвет незалежного олигархата – от Коломойского до Григоришина и Богуслаева.

У Жеваго, в частности, отобрали находящийся сейчас в стадии банкротства завод АвтоКраз, занимающийся изготовлением большегрузных автомобилей. Как говорят в правительственных кулуарах, предприятие хотели сделать базовым производителем шасси для техники ВСУ и в таком качестве присоединить к «Укроборонпрому», однако планы так и остались нереализованными.

Впрочем, АвтоКраз – это лишь цветочки. На Банковой думают о национализации главного актива Жеваго – Полтавского горнообогатительного комбината. Правда, как пишут киевские деловые СМИ, эта идея поддерживается не всеми влиятельными чиновниками в офисе Зеленского, так что финального решения пока нет.

Зато минувшей осенью активизировались наезды на горнодобывающую группу Ferrexpo, в которую как раз и входят упомянутые ГОКи. Тогда, напомню, офисы Ferrexpo кошмарили обысками как следователи ГБР так и церберы из новосозданного БЭБ – Бюро по экономической безопасности.

По версии БЭБ, предприятия Жеваго подозревают в умышленном занижении рентной платы за использование недр на 10 миллиардов гривен, а также в коллаборационной деятельности в пользу РФ.

«Представители ГБР… оказывали психологическое давление на работников предприятий. Например, один из них попросил сотрудницу дать ножницы, а затем – свой палец, угрожая таким образом физически», – жаловалась журналистам глава пресс-службы «Артериума» – еще одной пострадавшей тогда от обысков компании, аффилированной с Жеваго.

Не помогли даже уверения в том, что с началом СВО «Артериум» покинул рынок России и Беларуси, прекратил поставки продукции, регистрацию лекарственных средств и не проводит клинических исследований на территории этих стран.

«Порочащие» бизнес-связи Жеваго в Первопрестольной припомнили ему и в ходе судебной тяжбы вокруг приобретения акций Полтавского ГОКа. Напомню, Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительной покупку Ferrexpo 40,19% акций комбината у компаний, входящих в группу VS Energy.

Пикантность сделки ценой в $27 миллионов в том, что на момент ее заключения в далеком 2002 году бенефициарами VS Energy были российские бизнесмены и политики Александр Бабаков и Евгений Гинер.

«Государство ждет окончательное решение Верховного Суда по спору за долю ПГОКа. Мы думаем, что они (VS Energy- Ред.) победят в суде, после чего можно будет национализировать актив за связи с РФ», – недвусмысленно намекал на перспективы этого дела прошлой осенью один из депутатов от правящей «Слуги народа».

Чем завершится конкретно для Жеваго эта история – сказать трудно. Высока вероятность того, что ему все же удастся ускользнуть от мстительной украинской Фемиды, но – «полностью раздетым». В бизнес-смысле, естественно. С другой стороны опальному олигарху вряд ли придется после этого идти на паперть. Заныканного в оффшорах наверняка хватит на то, чтобы начать бизнес в Европе, как говорится, с чистого листа.

Ну а в глобальном смысле эта история, конечно, лучше всяких слов объясняет, почему Украина (с таким-то бизнес-климатом), несмотря на громогласные заверения в незыблемости европейского курса, неизменно находится в «африканской» части разнообразных международных бизнес-рейтингов.