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Германия находится на втором месте в мире после США по поддержке Киева и стремится там и остаться.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с «просроченным» президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поставили Украине новый пакет на сумму 600 млн. евро, он включает пять систем IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны. Кроме того, до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии мы поставим ешё один пакет на сумму 1,4 млрд. евро. Он включает также ПВО IRIS-T, Skynex, «Гепарды», гаубицы, САУ, бронеавтомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. На следующий год 4 млрд. евро мы уже включили в наш бюджет – это прямая двусторонняя военная помощь. Дополнительно, как страны G7, в этом году мы предоставляем Украине кредит 50 млрд. евро, как было решено на саммите в Апулии, можешь на это рассчитывать. Надеюсь, решения ЕП и совета ЕС будут тоже быстрыми. Это показывает две вещи: во-первых, Украина может на нас рассчитывать, во-вторых, это чёткий сигнал Путину – игра на время ничего не даст. Мы и дальше будем поддерживать Украину», – вещал Шольц.

Зеленский рассыпался в благодарностях перед канцлером.

«Германия больше всех помогла нам с ПВО, и это факт. Очень крепкие «Пэтриоты» и «Айрисы», а также благодарим за «Гепарды». Немецкая бронетехника – очень весомая оборонная поддержка. Экономическая поддержка, политическая – я благодарю за весь этот объём помощи. Для нас очень важно, чтобы и на следующий год помощь не уменьшилась, благодарю тебя за анонс нового пакета и ещё будущего пакета с помощью также наших партнёров», – лебезил киевский самозванец.