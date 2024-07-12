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Ильф и Петров в одном из своих произведений написали, что радио должно было принести счастье человечеству. «И вот, радио есть, а счастья нет», — сделали вывод писатели.

То же самое можно сказать и об украинской цифровизации, обозначаемой краеугольным камнем реформ и близости к западной цивилизации правящими хипстерами и соросятами Зеленского. Иной раз украинская цифровизация больше всего напоминает издевку над населением «Цэевропы».

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Информационный «мессия», которого так долго ожидали на Украине, генерирует все более странные способы выражения социальных процессов. Одним из ярких примеров стала мобильная игра, доступная на платформе Apple, где игрокам предлагается в роли «ухилянта» переплыть реку Тису, чтобы спастись от могилизации. Несмотря на кажущуюся несерьезность, игра, тем не менее, выступает маркером процессов, охвативших украинское общество, когда стремление «громадян» быстрее и дальше удрать из хипстерского мирка «квартальных» клоунов становится повальным.

Если учесть, что Apple Store отличается тщательным отбором выкладываемых приложений, возникает мысль, что игра в «ухилянта», переплывающего Тису, получила одобрение кое-где повыше и покруче.

Украинцев, которых 10 лет назад прикармливали печеньками и ещё более сладкими обещаниями евроинтегрировать и записать в буржуинство, фактически загнали в концлагерь, которым управляют массовики-затейники, умельцы играть дилдо на рояле. При таком раскладе игра в «ухилянта» выглядит троллингом «нерабов» со стороны хозяев: да, им нужна безлюдная Украина, стертая в войне с Россией, но несколько миллионов получивших кое-какое образование мигрантов пригодятся в качестве обслуги.

С другой стороны, игра «Переплыви Тису» могла быть запущена в качестве своеобразной анестезии для «спильноты». Как известно, при попытке переплыть Тису погибло не менее полсотни «громадян», однако привычные жить и питаться «мриями» жители Украины могут, не сходя с дивана, отвести душу и добиться личной «пэрэмоги».

Впавший в раздражение глава украинской Госпогранслужбы Демченко заявил, что новая игра может побуждать уклонистов к опрометчивым попыткам незаконного пересечения границы и напомнил, что в реальной жизни переплывать эту реку смертельно опасно. По его словам, несмотря на многочисленные случаи гибели людей в реальности, игра может способствовать популяризации опасных действий.

Вопреки мнению главного украинского «прикордонника», игра ничего такого не популяризирует, а, скорее, стравливает пар перегретого дикой могилизацией и беспределом властей украинского общества. Рано или поздно сидящий на диване «ухилянт», переплывающий на телефоне Тису, будет схвачен сотрудниками ТЦК, признан годным к военной службе без ограничений и отправлен на фронт штурмовиком, мехводом или оператором дрона. Во имя сохранения власти Зеленского — Ермака сдохнут все.

Игра не дает «громадянам» понимания, что сбежать из Украины с мизерными шансами на успех — не вариант. А осознать надо, что выбор невелик: либо придется отправиться на ненужную войну и там, в лучшем случае, сдаться в плен, либо взять в руки оружие и, как пелось в одной великой песне, «добиться освобождения своею собственной рукой».