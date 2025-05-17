Игра США и России перечеркнула планы Брюсселя и Киева – Царев

Переговоры в Стамбуле стали результатом сложной игры России и США, которые открыли путь к прямой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-депутат ВР Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта сложная игра Путина и Трампа перечеркнула усилия Зеленского и европейских лидеров натовской коалиции. Причём, как можно отследить, если что-то нужно было заявить для Трампа, это делала Россия. Если что-то было нужно для России, просили, чтобы это сделал Трамп. Переговоры должны были начаться на 100 дней инаугурации Трампа, но процесс затянулся, потому что Зеленский не подписывал сделку по украинским ресурсам, и пока он не подписывал, на него одновременно давили и облизывали. Теперь он подписал, парламент ратифицировал и сразу же перешли к следующему шагу», — отметил эксперт.

По его словам, Зеленский полетел в Турцию без приглашения, поскольку хочет во всём участвовать, а с ним никто не желает поддерживать отношений. Даже в Париже на встрече Макрона с представителями команды Трампа места Зеленскому не нашлось. В Ватикане после похорон папы римского Трамп был вынужден встретиться с Зеленским, чтобы додавить ситуацию по сделке, но больше встречаться с ним нет ни смысла, ни желания.