Игра в эскорте, или Как стать женой футболиста

12.03.2021, Москва, Платон Беседин

Таблоиды (лихое и глупое словцо) стреляют новостью, раскручивая и развивая её на разный манер: от Павла Мамаева уходит жена – она подала на развод. Мамаев, напомню, это плохой футболист, ни чем на поле не запомнившийся, зато вне его отсидевший реальный срок вместе с другим футбольным маргиналом Александром Кокориным. В жёнах же его значилась Алана Мамаева, 31-летняя девица, хм, ничем не примечательная.

Накануне извещения о разводе таблоиды гнали информацию о том, что Мамаев в очередной раз изменил супруге на сборах в Испании с местной красоткой. Перед этим – не слежу, ясное дело, но вопрос изучил – Алана перед отсидкой простила муженька за все предыдущие походы «налево». Условия простые – унизить тех пассий. Теперь – вновь ходка Мамаева, ну и вроде как финиш.

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О грядущем Алана написала так: «Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов».

Последнее «у вас не будет вопросов» обращено к подписчикам Аланы в инстаграме, с коими она обсуждает все личные проблемы. Таков zeitgeist – всё на продажу, особенно сор из избы. Регина Тодоренко не даст соврать. Вот и об изменах Мамаева с испанкой Алана поделилась в соцсети. И ей тут же тыкнули: так чего не разводишься? А она психанула …

К чему я рассказал об этой истории? И в чём будет мораль? А всё просто на самом деле. Это история о героях – настоящих и ложных. О тех, кого выдвигают в первые ряды, превращая в ролевые модели для остальных. Лимонов в «Дисциплинарном санатории» очень точно подметил, что в современном мире – матрице – роль героев играют селебрити: стары, суперстары и даже мегастары. Они создают видимость вечного «иди за мной».

И, к сожалению, в матрице нового дивного мира такие мамаевы – вовсе не фрики, не отбросы, не дурачки, а успешные модели, которым ходят подражать. И в итоге подражать станут.

Кокорин и Мамаев. Скандальная парочка российского футбола.

То, что происходит с футболом в России – это очевидная беда, когда кто-то вдруг решил: страна должна добиваться успехов именно в этом виде спорта. Успехов, правда, особых нет, но зато появилось уже несколько поколений футболистов, славных лишь наличием российского паспорта. В мире они никому не нужны – только для внутреннего пользования, но зато в нём спрос на них растёт с каждым новым сезоном (из-за идиотического лимита на иностранцев главным образом), а агенты умеючи ведут свои грязные игры. В результате именно футболист стала чуть ли не самой выгодной в стране профессией, когда несколько миллионов евро в год получают за ничегонеделание и вечный позор; хочешь так? А то! Но пустят не всех.

Дальше – больше. Со временем, когда рынок футболистов стал перенасыщенным и богатеньким, появилась и ещё одна выгодная «профессия» – жена футболиста. Молоденькие женщины начали настоящую охоту за спортсменами. И это не просто отдельные случаи, а целый систематизированный бизнес, в который очень трудно получить входной билет. Для того девушки тренируются, чтобы в итоге стать женой футболиста.

И это, на самом деле, история о том, что с подобными ориентирами, с подобными ролевыми моделями – искусственными, навязанными – трудно надеяться на что-то серьёзное и стоящее в национальных масштабах, потому что разрушение – и физическое, и в первую очередь ментальное – начинается на локальном уровне, когда человека учат красиво продаваться, и только. Такая себе глобальная игра в эскорт, в которой повезёт в лучшем случае единицам – да и то не навсегда. Ведь те же жёны футболистов – это скоропортящийся товар, который потребляют и меняют очень быстро. Да, повезёт единицам, а вот отравлены духом потребления и продажности окажутся миллионы. Тысячи уже оказались.

Тут мне вспоминается текст телеграммы, приведённой в дневниках Салтыковым-Щедриным и отправленной из Ниццы сыну, матерью, поздравлявшей его с получением чина коллежского советника: «Преисполнена гордости. Благословляю коллежского советника. Продавай Россию, продавай быстро, высылай деньги. Сижу на мели. Наталия». Изменилось ли что-то? А главное – изменится ли? Пока у нас будут такие футболисты и такие их жёны – такие ролевые модели – общих улучшений не жди. Некому будет улучшать.