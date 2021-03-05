Игра в «крымскую платформу» не вернёт полуостров и добьёт Украину – политолог

05.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вместо укрепления позиций Украины правительство Зеленского предлагает такие инициативы, которые только ослабляют ее и усиливают расколы внутри страны.

Об этом на канале «НАШ» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается режима Зеленского – шанс у него еще есть. Но те ориентиры, которые намечены его идеологами и дипломатами, в частности, игра в «Крымскую платформу», могут очень болезненно сказаться на судьбе Украины, усилить расколы, превратить расколы в исторические разломы.

Ведь (это может быть) вместо новых инициатив, которые нужны сейчас, переговорных инициатив, разговора о восстановлении связи Украина-ЕС-Россия, прекращении беготни в ЕС через Вашингтон, через голову, о восстановлении связи с Францией и Германией, а не с Британией и США.

Для этого нужен новый дипломатический корпус, нужны новые политические центры, которые помогут политикам освоить новый язык, другие подходы к геополитике и культуре. Нужен сильный эшелон переговорщиков для переговоров с РФ. там элита, видя, что в Украине не справляются, намерена давить и брать свое и дальше, если здесь не родится самостоятельная сила», – резюмировал Ермолаев.