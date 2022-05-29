Игра в зраду. Зачем Зеленский «топит» Бутусова

Новости Украины

Украинского топ-пропагандиста Юрия Бутусова отлучили от линии фронта, запретив посещать передовую. Об этом стало известно со слов самого Бутусова, накатавшего гневный обиженный пост в соцсети. И, в принципе, это можно было бы счесть привычным для племени «медиа-спильноты» элементом самолюбования и самопиара, если бы перекрестный анализ источников не дал повода поверить в серьезность происходящего. Одновременно с бутусовскими излияниями в соцсети скандальная депутатка от «Слуг» Марьяна Безуглая – та самая, которая родила тихо скончавшуюся на этапе рассмотрения идею дать право украинским командирам расстреливать солдат за любое неподчинение приказам, – накатала на Бутусова донос в СБУ, о чем с гордостью поведала читателям своей странички.

Поводом для наезда на Бутусова стал пост одного из российских военкоров, который издевательски «поблагодарил» украинского пропагандиста за наводку на точный адрес военного объекта ВСУ, отправленного к Бандере ракетным ударом.

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«Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно выкладывает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла», – пожаловалась Безуглая, дав повод главреду «Цензора» встать в позу обиженного и гонимого за горькую окопную правду.

«Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе», – написал Бутусов, пригрозив чиновникам с Банковой в противном случае снять самоцензуру военного времени на политические разборки.

«Требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение. Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации, и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия», – пригрозил Бутусов.

Между тем, ситуация в украинском пропагандистском медиаконтуре куда более серьезная и уже давно вышла за рамки привычных разборок в неблагородном семействе. Так, уже который день по Сети ходит видеообращение к Зеленскому и Залужному со стороны военнослужащих 115-й бригады ВСУ. Последние заявили об отказе выполнять задания в Северодонецке из-за отсутствия поддержки тяжелой техники и необходимого руководства. После этого бойцов отправили в СИЗО по обвинению в дезертирстве, после чего в Сеть попало уже обращение от возмущенных родственников военных.

Аналогичный протест выразили военнослужащие 58-й мотопехотной бригады ВСУ, попросив отвести их от линии фронта. Затем пришел черед жаловаться бойцам 71-й егерской бригады ВСУ – те вообще ушли с позиций после того, как их отправили на передовую без огневого прикрытия.

«С автоматами стоим против пушек, «Градов», миномётов. Никто нам не помогает, у нас нет ни оружия толкового, ничего нет. Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». «Мы не хотим идти в мясорубку на фарш. У нас нет танков, БМП, пушек» – это только самые громкие из попавших в Сеть обвинений украинцев в адрес своего командования.

Не лучшим образом обстоят дела и в тылу. Так, близкое к олигархам Фирташу и Левочкину издание «Страна» описывает инцидент в Одессе, где боец теробороны украл и распродал военную амуницию на 700 тысяч гривен. Преступник безвозмездно получал из центров помощи дроны, квадрокоптеры, бронежилеты, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности на нужды армии. Но дальше военное имущество шло на продажу.

Все эти и многие другие безобразия на передовой и в тылу возникли не внезапно и не вдруг. Они копились несколько месяцев, просто раньше их удавалось эффективно медийно нейтрализовать путем творческого сочетания военной цензуры и безостановочно сходивших с конвейера реляций о перемогах и помощи западных союзников. Однако, видимо, во второй половине мая количество траблов потихоньку перешло в качество, и военный негатив стал просачиваться сквозь плотную цензурную завесу.

Объявленная Зеленским война своим политическим противникам, вновь ожившее уголовное дело против Порошенко, вызовы на допросы Турчинова и Авакова, сыграли роль политического катализатора, давшего стихийному низовому брожению среди обиженных военных и их родственников достаточно влиятельных покровителей в среде политической элиты. Последние стали посильно раскручивать армейские «негоразды» в целях политического давления на Банковую и для собственной защиты от наездов со стороны спецслужб Зеленского.

Так, близкий к олигарху Коломойскому телеграм-канал «Темный рыцарь» обратил внимание на возросшую медиа-активность противников Зеленского.

«Активно подлизывающий ОП Сергей Левочкин, создавший для этого группу депутатов на осколках ОПЗЖ, параллельно топит своих партнёров через подконтрольное издание Страна, и формирует в общественном мнении мысль о том, что неготовность к войне является ошибкой руководства государства», – пишет «Темный рыцарь», комментируя появление на «Стране» резонансного интервью черниговского мэра Владислава Атрошенко, возложвшего на Банковую ответственность за быстрый российский прорыв на черниговском направлении в конце февраля.

Возросла критическая активность и в изданиях, близких к Порошенко и Турчинову- на «Прямом», «Пятом канале» и на «Цензоре». Так, политтехнолог Порошенко и ведущий программ на его телеканале «Прямой» Тарас Березовец, выступая перед западноукраинской телеаудиторией, откровенно говорит, что у Зеленского им врут:

«Создалось ошибочное впечатление, что вся война будет состоять из сплошных побед. Более того, умышленно начали вбрасывать, в том числе на национальном марафоне, нарратив, что эта война вот-вот должна закончиться. Вот, две недели, вот еще неделя, возможно, еще месяц, и дальше уже победа. Это очередной этап этой войны, и он не закончится ни через два года, ни через два месяца, ни через полгода. Мы входим в чрезвычайно кровавый этап, точнее уже вошли, и никто не знает, когда он завершится. Любые прогнозы, которые делаются, что мы сломаем хребет российской армии в июле, августе или сентябре, они абсолютно безответственные».

Банковая отвечает своим критикам симметрично, также пытаясь их репутационно утопить:

«Главреда «Цензор.нет» будут пытаться постепенно дискредитировать в глазах «ура патриотов». Информационный выпад нардепа от «Слуги Народа» Марьяны Безуглой и фактически правой руки Главы ОП Ермака в адрес Юрия Бутусова – это не её глупые фантазии, а поставленная ей задача от высшего руководства. Цель прежняя. Зачистка всех неудобных и тех, кого они не могут контролировать», – указывает украинский телеграм-канал «Легитимный», который некоторые причисляют к сетке влияния оппозиционного блогера и политика Анатолия Шария.

Все это происходит на фоне рутинизации войны, она становится фоном для обычной жизни и занимает все меньше места в иерархии повседневных забот большинства украинцев на не затронутой боевыми действиями и обстрелами территории страны. Украинцы устали от войны, возрос запрос на возвращение к нормальной жизни, чем пользуются местные власти в ряде крупных городов типа Киева и Харькова, даже идя на откровенный обман граждан, лишь бы соответствовать этому возросшему социальному запросу на нормализацию.

Произошло то, что подметил недавно российский политолог Алексей Чадаев, анализируюший украинское медиаполе и слабые места украинской военной пропаганды.

Вот, что он пишет по этому поводу:

«Одна из них (ошибок украинской пропаганды, – ред.) – то, что они слишком много общаются с внешним миром и явно недостаточно – со своими собственными людьми, с которыми модель по Навальному – «не рефлексируйте, распространяйте». В результате получился перекос: с одной стороны, заметные успехи на внешних фронтах, а с другой – нарастающие внутриполитические проблемы, по мере того, как у людей, даже вполне лояльных Украине, начинают копиться вопросы, на которые власть не даёт и не собирается давать ответы. Даже у тех, кто воюет, постепенно начинает накипать и иногда прорывается», – указывает эксперт.

Нынешние проблемы украинской власти, если исходить из анализа Чадаева, были заложены еще в момент выбора базовой модели пропагандистского сопровождения военной кампании, основанного на завышенном градусе патриотической истерики:

«Пропаганда должна работать на растяжке – не только возбуждать, но и успокаивать, регулярно меняя регистр. Они же где-то к середине апреля столкнулись с известной формулой «от фанатизма устают» – собственно, что и происходит и в западной медиареальности, где Буча была последним всплеском, после которой украинская тема стала откровенно тонуть; но и в своей собственной – запрос на «разговор спокойным голосом» растёт, и остаётся неудовлетворённым», – указывает Алексей Чадаев.

Возвращаясь же к сюжету с «заканселенным» Банковой Бутусовым, отметим, что, если уж разбираться и сажать за «работу на врага» – так начинать надо с «говорящей …опы» Арестовича, которого недавно прорвало на форменную зраду с восхвалением боевых качеств еще недавно опускаемых ниже плинтуса «рашистов». Или николаевского гауляйтера Кима, регулярно «сдающего» русским координаты военных объектов во вверенной ему области. А то получается как-то некрасиво – одним, значит, можно нагонять зраду, а другим – зась.

Впрочем переоценивать значение сегодняшних откровений Арестовича, Бутусова и Ко тоже не стоит, как и бурно радоваться их якобы то ли «прозрению», то ли «переобуванию в воздухе». На самом деле нет ни того ни другого. И украинский идеологический фронт отнюдь не трещит по швам – тут тоже не надо шапкозакидательских иллюзий.

На самом деле, в ходе этой грызни киевские пропагандисты решают свои, сугубо инструментальные задачи. Решают, как умеют, в рамках устоявшейся украинской политической традиции выяснения такого рода отношений. И по итогам этих разборок украинская пропаганда, и без того достаточно эффективная, станет только крепче, проведя собственную работу над ошибками.

Потому что против России на этом фронте воюют отнюдь не сельские дурачки, не юродивые и не блаженные – даже если кто-то из них по необходимости отыгрывает такие роли в рамках заданного сценария, как например лидер порохоботской «Демсокиры» николаевский пиарщик Нойнец, в 2014-2015 годах игравший роль «русского националиста», сидя на зарплате в СБУ. Тогда проект «Петр и Мазепа» сыграл значительную роль в маргинализации продонбасских симпатий среди действительных русских националистов и сработал на их массовое привлечение в ряды прокиевских боевиков, в частности, в «Азов».