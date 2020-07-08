Игра вокруг Донбасса: Украина перехитрила сама себя

08.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украина оттягивала выполнение Минских договоренностей, считая, что это выгодно Киеву, но, на самом деле, это приводит к тому, что Донбасс все в большей степени переходит под влияние России.

Об этом в интервью Ukrlife TVзаявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Были достаточно оптимистические слухи сразу после того, как курировать вопрос Донбасса с российской стороны было поручено Козаку. Слухи заключаются в том, что передача границы произойдет чуть ли не в один день с местными выборами, что была достигнуто вот такая договоренность неформальная. Если честно, мне бы хотелось верить в такую историю, это хотя бы какая-то перспектива возобновление территориальной целостности Украины.

Что касается Российской Федерации, то она действует, в общем-то, в своей повестке дня. Она всегда старается лидировать, и не только в вопросе Донбасса, она старается задавать повестку дня и по другим вектором своей внешней политики.

Они инициировали встречу государств участниц членов Совбеза ООН, они пытаются задавать повестку, в отличие от Украины, которая последние шесть лет пытается только «реактивно» себя вести, попытается как-то отстроиться, пытается защититься пытается объяснить, почему не получилось, здесь что-то не произошло… Мне кажется нужно зафиксировать эту тенденцию и тоже пытаться как-то вести, проявлять какую-то собственную стратегию, а не только обороняться от инициатив Российской Федерации.

Но каждый день просрочки каких-то наших действий по Донбассу отдаляет Донбасс. Мы ведь уже понимаем, что люди, которые совершенно не получают никакой поддержки от своего украинского гражданства, начинают обращаться за получением российского гражданства. Там уже ходит не украинская валюта, а российская, там создаются квазигосударственные структуры, которые каким-то образом этой территорией управляют.

Мы каждый день проигрываем просто своим бездействием, а нам кажется, что все хорошо, что можно потянуть время, что этим мы проявляем свою сильную позицию. Вовсе нет – каждый день вот этой оттяжкой, рассказами о том, что «мы не поддадимся агрессору», мы, к сожалению, теряем Донбасс», – сказала Елена Дьяченко.