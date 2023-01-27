«Играет он и сейчас»: в Telegram-каналах напомнили о сомнительной репутации Дмитрия Орлова

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Предсказания в СМИ, которые корректируются за незначительные суммы – об особенностях работы политолога Дмитрия Орлова напомнили в Telegram-канале «Мюсли Лаврова».

Как пишут авторы, его не раз ловили и на заказных прогнозах, и на вранье.

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«Есть такой политолог Дмитрий Орлов. Знаменит сколько не своими весьма странными предсказаниями в СМИ, а возможностью корректировать их за незначительные суммы. Много раз Орлова ловили и на заказухе и на откровенном вранье», – цитируем сообщение в канале «Мюсли Лаврова».

По данным автором, пока реноме политолога держится на большом количестве заказчиков, которым важна его медийность.

«Спасает Орлова только то, что большое количество заказчиков совершенно не интересует правдоподобность его историй, им важно только то, что он может попадать в эфиры различных каналов. Минченко называл Орлова «заигравшейся дурашкой». Играет он и сейчас», – пишут авторы.

Вопрос об экспертности Дмитрия Орлова встал после его интервью каналу RTVI. В нем политолог достаточно резко высказался о некоторых представителях российской элиты, акцентировав внимание на том, что многие поступки публичных персон предназначено только для демонстрации их персон.

«Есть представители элиты, которых можно назвать enfant terrible. Возмутители спокойствия, активные и агрессивные. <…> На самом деле активность многих представителей элиты, находящихся на относительной периферии, направлена на то, чтобы их заметили президент и общество», – отметил политолог.

Напомним, что Евгений Минченко, один из ведущих российских политологов, комментируя выпады в свою стороны от Дмитрия Орлова, сообщил о нарушении последним некоторых этических норм профессии.

«Господин Орлов был неоднократно уличен в распространении недостоверной информации о моей деятельности. Это началось в 2015 году – после создания Комитета по политтехнологиям РАСО. Его неэтичное поведение дважды было предметом рассмотрения на правлении Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Нарушение Орловым Этического кодекса политконсультанта было очевидным, и Дмитрий Иванович вынужден был извиниться передо мной», – написал на своей странице в Facebook Минченко.