«Играйте в Рязани»: российскому гитаристу запретили въезд на Украину

17.12.2021  17:37 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Крым, Культура, Политика, Россия


Украинские пограничники на три года закрыли доступ на Украины для музыканта Александра Ильчука из группы «Город 312», поскольку он выступал в российском Крыму.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал скандально известный русофобскими выпадами депутат Алексей Гончаренко прямо во время заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские пограничники на три года закрыли доступ на Украины для музыканта Александра Ильчука из...

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«Российский гитарист, музыкант группы «Город 312» хотел заехать в Украину, летел рейсом из Стамбула. Наши пограничники выяснили, что он был в оккупированном Крыму, был там незаконно, то есть нарушал наше законодательство, участвовал там в фестивалях. В общем, активно туда ездил, ну и соответственно ему запретили въезд на три года в Украину», – сообщил политик.

«И очень интересно он реагировал, он сначала запутался в показаниях – был – не был, зачем едет. Он сказал что едет, чтобы участвовать в Украине, в каком-то творческом проекте, и закончил, что, ну хорошо, тогда оставайтесь без хорошей музыки», – рассказал Гончаренко.

Также в своём сюжете он опубликовал фрагмент съёмки Госпогранслужбы Украины, где российскому музыканту объявляют решение.

«Я хочу сказать тебе, друг мой, у нас в Украине отличнейшая музыка. У нас есть талантливые люди, и весь мир слушает нашу музыку. Вот сейчас весь мир будет наш «Щедрик» слушать в очередной раз и это украинский композитор, и это украинская музыка. Те, кто уважают нас, милости просим, а кто нарушает украинский закон, кто поддерживает оккупацию Крыма, то сидите дома, и играйте там, в Рязани, и здесь делать нечего», – возмущался депутат», – заявил русофоб.

Также он рассказал, для кого на Украине двери всегда открыты.

«Мы делали отдельное специальное видео в поддержку Лии Ахеджаковой, Макаревича и других российских деятелей искусств, Иосифа Райхельгауза, которые уважают Украину, действительно относятся к нам с уважением, для них наши двери всегда открыты и мы всегда рады их видеть, а остальным здесь делать нечего», – заключил Гончаренко.

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