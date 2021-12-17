«Играйте в Рязани»: российскому гитаристу запретили въезд на Украину

Украинские пограничники на три года закрыли доступ на Украины для музыканта Александра Ильчука из группы «Город 312», поскольку он выступал в российском Крыму.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал скандально известный русофобскими выпадами депутат Алексей Гончаренко прямо во время заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российский гитарист, музыкант группы «Город 312» хотел заехать в Украину, летел рейсом из Стамбула. Наши пограничники выяснили, что он был в оккупированном Крыму, был там незаконно, то есть нарушал наше законодательство, участвовал там в фестивалях. В общем, активно туда ездил, ну и соответственно ему запретили въезд на три года в Украину», – сообщил политик.

«И очень интересно он реагировал, он сначала запутался в показаниях – был – не был, зачем едет. Он сказал что едет, чтобы участвовать в Украине, в каком-то творческом проекте, и закончил, что, ну хорошо, тогда оставайтесь без хорошей музыки», – рассказал Гончаренко.

Также в своём сюжете он опубликовал фрагмент съёмки Госпогранслужбы Украины, где российскому музыканту объявляют решение.

«Я хочу сказать тебе, друг мой, у нас в Украине отличнейшая музыка. У нас есть талантливые люди, и весь мир слушает нашу музыку. Вот сейчас весь мир будет наш «Щедрик» слушать в очередной раз и это украинский композитор, и это украинская музыка. Те, кто уважают нас, милости просим, а кто нарушает украинский закон, кто поддерживает оккупацию Крыма, то сидите дома, и играйте там, в Рязани, и здесь делать нечего», – возмущался депутат», – заявил русофоб.

Также он рассказал, для кого на Украине двери всегда открыты.

«Мы делали отдельное специальное видео в поддержку Лии Ахеджаковой, Макаревича и других российских деятелей искусств, Иосифа Райхельгауза, которые уважают Украину, действительно относятся к нам с уважением, для них наши двери всегда открыты и мы всегда рады их видеть, а остальным здесь делать нечего», – заключил Гончаренко.