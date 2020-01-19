Игровой автомат AnotherLand в игровом клубе casino-i.net

19.01.2020

Игровой автомат AnotherLand (Другие Земли) – это слот от компании Белатра с фриспинами и риск-игрой, в который вы можете поиграть на сайте casino-i.net бесплатно и сделав ставки на реальные деньги.

Игровой автомат AnotherLand

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Игровой автомат Другие Земли, созданный компанией Belatra для онлайн-казино, гемблеры считают одним из лучших в коллекции этого разработчика. Слот оформлен в стиле фэнтези с соответствующим антуражем: сказочными персонажами, магическими предметами и т.п.

Как играть на автомате AnotherLand

Главная цель игрока в этом слоте заключается в сборе призовых комбинаций, состоящих из 3-5 одинаковых символов и выстроившихся на активных линиях. В игровом аппарате традиционно имеется пять барабанов, а количество игровых линий составляет 10 или 20 штук, по выбору гемблера.

Размер ставки регулируется в диапазоне от 1 до 100, а для удобства на панели есть кнопка «Макс. ставка», позволяющая сразу поставить максимально возможную сумму. Для запуска барабанов нужно нажать «Старт».

Символы и коэффициенты

На барабаны нанесены изображения сказочных персонажей, животных, предметов и игральных карт. Каждый из них приносит определенный выигрыш, а также в игре есть особые символы:

золотой медальон – это дикий символ, заменяющий другие изображения;

волк под луной – это бонус-символ, дающий фриспины.

Коэффициенты для 3, 4 или 5 символов:

игральные карты «Десятка» или «Валет» – х5, х10, х100;

игральные карты «Дама» или «Король» – х10, х40, х100;

голова волка или игральная карта «Туз» – х10, х40, х150;

птица или заколдованный меч – х10, х40, х200;

кентавр или корона – х20, х100, х500;

сказочная фея – х40, х200, х1000;

волк, воющий на луну – х50, х200, х5000;

портрет таинственной волшебницы – х50, х750, х5000.

Риск-игра

В режиме игры без регистрации на сайте casino-i.net или на деньги вы сможете удваивать каждый выигрыш с помощью риск-раунда. После каждого успешного спина вы можете забрать призовые или начать риск-игру нажатием на соответствующую кнопку на панели.

Чтобы удвоиться, в одной игре нужно угадать цвет перевернутой карты, а в другой выбрать одну из четырех игральных карт, которая побьет открытую дилерскую. Также вы можете рискнуть увеличить выигрыш в четыре раза, попытавшись угадать не цвет, а масть перевернутой карты. Шансов на успех меньше, но и выигрыш больше.

Бесплатные игры в автомате Другие Земли

Главный секрет видеослота кроется в бесплатных играх, которые доступны даже при игре с выводом денег. Получить 10 фриспинов можно, собрав на игровом поле более трех скаттеров (изображение волка под луной) в любых ячейках. Автоматически будет разыграно число и местоположение диких символов, которые разместятся в произвольном порядке на поле. Новички перед игрой на деньги могут потренироваться в демо-режиме.