Игровой автомат Crazy Monkey на slot4money.net

25.01.2020

Игровой автомат Crazy Monkey, на русский язык название переводится как Сумасшедшие Обезьянки, посвящен приключениям в джунглях. Для составления призовых комбинаций на 9 линиях пятибарабанного слота используются символы экзотических фруктов и диких животных. Комбинации учитываются в двух направлениях, начиная от крайнего правого или левого изображения. Crazy Monkey на реальные деньги, а также бесплатно в демонстрационном режиме доступен на портале slot4money.net.

Как играть

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Запуск барабанов осуществляется после выбора активных линий и определения ставки. При игре онлайн на реальные деньги на каждую линию можно поставить до 25 кредитов с шагом в одну монету. Максимальная ставка на одно вращение составляет 225 условных единиц в валюте казино, она может быть выбрана автоматически нажатием на клавишу Max Bet.

Символы и коэффициенты слота

Комбинации из 3, 4 или 5 одинаковых символов увеличивают выигрыш с линии в соответствии с множителем конкретного изображения. Наименьший бонус приносит бабочка, наибольший – надпись Crazy Monkey.

Коэффициенты при выпадении 3, 4 или 5 одинаковых символов:

Бабочка х2, х3, х10

Бананы х3, х5, х20

Змея х5, х10, х50

Наковальня х10, х30, х100

Ананас х20, х50, х200

Лев х30, х100, х500

Маска х100, х500, х2000

Надпись Crazy Monkey х200, х1000, х5000

Африканская маска не только имеет второй по величине коэффициент при составлении призовой линии, но также является вайлдом. Маска заменяет остальные изображения в призовых комбинациях. В этом случае для расчета суммы выигрыша используется множитель основного символа.

Риск-игра

Запуск риск-игры в Crazy Monkey возможен после любого призового спина. Игра на удвоение заключается в выборе одной из четырех карт. Игрок заранее знает значение карты дилера и должен побить ее или открыть карту того же значения. Секрет выигрышной стратегии заключается в отказе от риск-игры в случае, если дилер показывает большую карту.

Бонусный раунд и суперигра

Появление на барабанах трех и более анимированных символов прыгающей обезьяны бесплатно запускает бонусную игру. В ней игроку предстоит дергать за канаты, что вызывает падение предметов. Если это оказываются бананы, начисляется бонус, если кирпич или наковальня, то удар по голове персонажа может завершить раунд.

Один раз от падения тяжелого предмета обезьяну может защитить красная каска, которая выдается при любом спине со ставкой в размере не менее 25 монет. Зная этот секрет, можно выиграть бонусную игру, получив всего 4 связки бананов из пяти предметов, которые падают при дергании за канат.

Успешное прохождение бонусного раунда открывает доступ к суперигре. В ней нужно выбрать одну из двух карт с указанием дополнительного выигрыша. Все призовые баллы переводятся в реальные деньги и записываются на счет игрока.