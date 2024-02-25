«Игры будущего» в Казани. И кто тут собирался устроить блокаду России?

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Более двух тысяч спортсменов из 107 стран мира, первые в истории соревнования, соединяющие классические и кибер-спортивные дисциплины (гонка дронов, битва роботов и т.п.) и безграничное российское гостеприимство – все это «Игры будущего», которые стартовали в Казани 19 февраля и продлятся до 3 марта.

Важный политический момент. Во-первых, это еще одно свидетельство: объявленная Западом «блокада России» провалилась. Во-вторых, в Казани на наших глазах создаётся альтернатива Олимпийским играм, которые дискредитированы нечестной судейской практикой, выносящей решения в угоду западным кукловодам.

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Итак, игры в Казани – не просто спортивное мероприятие, а важнейшее политическое событие. Подтверждение тому – состав вип-участников церемонии открытия.

Помимо спортсменов, в Казань прибыли лидеры дружественных России государств – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Республики Сербской, Узбекистана и Таджикистана.

«Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – сказал президент Владимир Путин.

«По сути, это второе по количеству стран-участниц соревнование, где присутствует больше половины стран мира. На открытии, кроме президента России, был целый ряд высокопоставленных руководителей стран и целые делегации государств. Немалое количество поздравлений в связи с открытием пришли в адрес президента. Это тоже важное признание данных игр. Красота Казани уже подтверждена целым рядом спортивных мероприятий. Она готова их проводить на очень высоком качестве с высокой периодичностью, с высокими возможностями, которые, по сути являются, лучшими в мире. Логистика, стадионы, базы, места размещения команд – все это находится на высшем уровне, что подтверждают и сами участники соревнований. Про перспективу соревнований и говорить нечего – это высоко конспективная вещь, в которой четко обозначено честное судейство, радушие, никакой изолированности. Да и вообще, реализован принцип: «Спорт вне политики» – это главный принцип, который качественно зашел, на 100%, и качественно был реализован. Говоря про количество стран-участниц, можно говорить, что изоляция в этот момент была у тех стран, которые не смогли, опоздали попасть на данное мероприятие», – отмечает полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Грузинский политолог, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе при этом подчеркивает, что помимо уникальности формата, Россия создает еще и альтернативу олимпийскому движению, многие члены которого сами изолировались, но не смогли заблокировать нашу страну:

«Игры – сами по себе отличное явление, но участие каких-то граждан из ЕС и США не должно нас с вами вводить в заблуждение. Да, Россия не изолирована от мира, но западная часть этого мира самоизолировалась от России, от нашей православной цивилизации. Себе же во вред. Но факт есть факт. И еще: как русофил, я бы желал, чтобы Россия перестала делать взносы в МОК, пока там не образумятся и вернут российский флаг и герб. Без этого и российским спортсменам делать там нечего».

А спортсмены, принявшие участие в «Играх будущего», подтверждают – несмотря на то, что соревнования проходят впервые, Россия смогла обеспечить высший уровень их проведения.

«Я думаю, это крутое событие. Организация на высшем уровне. Это мой первый визит в Россию, я очень счастлива и благодарна за этот опыт», – заявила представительница Испании Росио Бербель Альт.

«Все очень хорошо организовано. Место проведения и город очень красивый, я приглашаю всех приехать сюда», – добавил спортсмен из Аргентины Адриан Гонсалес Веласко.