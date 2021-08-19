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19.08.2021 21:26 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, миграция, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Игры Лукашенко с мигрантами могут обернуться дикими набегами на деревни

Пропускаемые через Белоруссию в Литву мигранты не уезжают дальше в страны ЕС, а остаются...

Пропускаемые через Белоруссию в Литву мигранты не уезжают дальше в страны ЕС, а остаются в Прибалтике, что может стать серьёзной проблемой для Минска в будущем.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа приняла следующее решение – они мигрантов герметично закрывают в Прибалтике, пользуясь тем, что там только литовско-польская граница, и всё.

Но это определённая угроза. Потому что эти выдавленные и никому не нужные люди должны что-то есть, пить, должны как-то жить. Им могут потребоваться какие-то медикаменты.

И это сейчас, пока у Лукашенко есть повод поторговать гуманизмом, он демонстративно делает уколы инсулина на границе, и так далее. А что будет потом?» – сказал он.

Владимир Трухан подчеркнул, что доведённые до отчаяния мигранты превратятся в уголовников, не гнушающихся грабить целые поселения.

«А ведь отчаявшаяся крыса может загрызть. И охотники про зайцев тоже знают, что это самый опасный зверь, когда его в угол загнать. А теперь представьте, что будет, когда в угол будут загнаны люди. Вы думаете, они остановятся перед переходом границ? Остановятся грабануть деревню по дороге?

Подстроиться можно таким образом, что вся Белоруссия взвоет. Потому что вся граница станет подконтрольной», – резюмировал эксперт.

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