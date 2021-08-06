Игры великих держав. Индия строит базу в Тихом океане

06.08.2021, Москва, Андрей Соколов

Катарский телеканал «Аль-Джазира» утверждает , что Индия строит военно-морской объект на острове Агалега. Этот остров расположен в юго-западной части Тихого океана. «Аль-Джазира» утверждает, что взлетно-посадочная полоса в Агалеге будет использоваться военно-морскими силами Индии.

Агалега – это островок примерно 12 х 1,5 км и считается «автономным внешним островом» Маврикия. Островок населен примерно 290 людьми. Индия предполагает использовать его для патрулирования морскими и воздушными силами.

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Как сообщается, Индия пыталась получить возможность для строительства базы с 2015 года. Для Нью-Дели новая позиция означает серьезное усиление в западной части Индийского океана. При этом официальные лица как Маврикия, так и Индии отрицают, что инфраструктура, возводимая на острове, имеет военное предназначение.

На спутниковых снимках хорошо заметно, что на острове появилась длинная взлетно-посадочная полоса, явно предназначенная для более тяжелых самолетов по сравнению с маленькой ВПП, имевшейся там ранее. Кроме того, по данным «Аль-Джазиры», между индийскими портами и Агалегой курсирует около десятка балкеров, перевозящих стройматериалы.

Однако премьер-министр Индии Правинд Джугнат продолжает настаивать, что речь исключительно об улучшении связанности внешних островов со столицей на Маврикии, и соглашения о строительстве военной базы нет. Стоит отметить, что уровень военно-технического сотрудничества между Индией и островными государствами растет: так, Индия поставляет радарные системы Маврикию и Мальдивским островам в рамках создания совместных сил быстрого реагирования.

Индийский океан в последнее время приобретает новый уровень значимости в противостоянии великих держав. Индия, Китай и другие страны активно наращивают свое присутствие в регионе. Так, Китай построил базу в Джибути на востоке африканского побережья. Россия также не осталась в стороне, и по-прежнему прилагает усилия по строительству пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане.

Военные базы в Индийском океане важны сразу во многих аспектах. Большинство стран восточной Африки – это государства со слабыми вооруженными силами, уязвимые для нападений пиратов и террористических группировок.

С другой стороны, через этот же регион проходит колоссальное количество торговых кораблей: Суэцкий канал, мыс Доброй Надежды, Малаккский пролив – всё это морские ворота именно в Индийский океан. Таким образом, для государства, планирующего играть существенную роль в мировых делах, существует явное предначертание: наращивать военное присутствие в регионе. Для России оставаться в стороне от подобного процесса было бы глупо и даже преступно. Так что не приходится сомневаться – триколор также появится в Индийском океане.