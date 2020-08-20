Игры возобновились: у Лукашенко выдают майдан за катастрофу, чтобы побольше взять с России
Судя по событиям, связанным с белорусским майданом, правительство Белоруссии не спешит или не созрело для системной зачистки сил «Речи Посполитой 2.0», влияющей на оппозицию.
Об этом в своём Telegram-канале под заголовком «Сдувание оппозиции и подлинная многовекторность» написал политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как и прогнозировал – происходящее в республике правильно рассматривать как второй тур избирательной кампании. Как только власть начала собирать митинги и проявлять хоть какую-то активность – монополия оппозиции сдулась.
Есть ли вмешательство и давление из Польши, Литвы и ЕС? Конечно, есть. Но оно было всегда, и те, кто сегодня пытаются «продать» в Россию смертельную угрозу, как минимум, лукавят.
Может быть, задержаны корреспонденты подрывного канала «Белсат»? Или «Радио.Свобода» и «Евроради» ограничено в вещании?» – риторически спросил эксперт.
По его мнению, проблема в том, что кто-то внутри системы власти не спешит пресечь основы польского, литовского и британского влияния на белорусское общество.
«Посольства работают, оппозиция спокойно общается с представителями ЕС. Значит, ситуация устраивает, и нам просто пытаются «продать» катастрофический взгляд на ситуацию.
В белорусском обществе достаточно здравых и конструктивных сил, чтобы дать отпор. Но, похоже, что воли и желания для системной зачистки сил «Речи Посполитой 2.0» – нет», – подытожил Семён Уралов.
Спасибо!
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