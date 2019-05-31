Игры Зеленского: тут мы, тут не мы, а тут рыбу заворачиваем

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Администрации президента Владимира Зеленского прокомментировали заявления совладельца Студии Квартал 95 Бориса Шефира в интервью изданию Детектор Медиа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП, сообщает Би-Би-Си.

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“Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента”, – заявляет пресс-служба.

Там также сообщили, что с момента вступления Зеленского в должность Борис Шефир не общался с ним.

Издание напоминает, что брат Бориса Сергей Шефир занимает пост первого помощника президента.

На Банковой напомнили, что президент уже высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Как сообщал ПолитНавигатор, Шефир заявил в интервью о том, что считает непродуктивными и незаконными квоты на украинский язык в медиа. По мнению бизнесмена, квоты лишь удушают язык, а не помогают ему. Также Шефир призвал отменить принятый Радой под руководством Парубия и подписанный в последние дни президентства Порошенко закон о тотальной украинизации.

“Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны”, – заявил Шефир. Он также сказал, что если команда Зеленского захочет, то договорится с Россией. “Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю – ее затеяли, чтоб подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами”, -посетовал совладелец “Квартала-95”.

Позицию Сергея Шефира раскритиковал глава ультраправого “Национального корпуса” Андрей Билецкий.

“Прочитал интервью партнера Зеленского. Коммерс, который мыслит только категориями зарабатывания денег, конечно может думать, что геополитики не существует. Что исторический детерминизм – выдумки. Что национальные интересы – это о том, чтобы всякие козлы давали нормально жить «пацанам». Жаль, что сегодня все всерьез такое комментируют: Если бы в 2014-м так думали все, то восточная граница Украины пролегала бы в лучшем случае по Днепру”, – написал Билецкий в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, он признал, что, “как показывает социология, мысли Шефира близки большинству электората”.

“Мы, патриоты, должны приложить максимум усилий, чтобы все они надолго не прописались в украинской политике”, – резюмировал Билецкий.

Отметим, что тактику открещивания у Зеленского избрали не только в отношении инициатив части президентской команды, как это было с идеей референдума по Донбассу, выдвинутой главой АП Андреем Богданом. Но и в отношении других резонансных высказываний лиц, считающихся близкими к новому президенту, например, так было с многочисленными заявлениями Игоря Коломойского или Андрея Портнова. В частности, в АП открестились от заявлений Коломойского о необходимости обьявить дефолт и от его мнений по кадровым назначениям. Похоже, таким образом в АП приучают общество к определенным мессиджам, вбрасывая их через неофициальных спикеров, проверяя реакцию СМИ и политикума на них и одновременно официально от них открещиваясь.