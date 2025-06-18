Игуменья-перевертыш из Одессы: «Русский палач – хуже фашиста»

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Хит-парад чуть-чуть беременных из Одессы продолжается — к клоунам и мэру, у которых «тут помню, тут не помню», присоединилась игуменья Серафима, настоятельница местного Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Впрочем, не в первый раз.

В недавнем интервью местному изданию «Интент» она в очередной раз продемонстрировала свою суть:

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«В 2014 году, когда Россия напала на Крым, моему возмущению не было предела. Это жемчужина Украины, выход в море. Для нас это было чрезвычайно больно».

Вот только каких «нас», если тысячи людей, участников одесской Русской весны, кричали «Крым, мы с тобой!»? Да и она тогда подвякивала.

«Я не могу смотреть ни российские программы, ни российские фильмы, вообще не воспринимаю ничего», — призналась игуана, простите, игуменья.

Когда же ее спросили, как быть с тем, что и после 14-го года она возила детей из разных городов Украины, в том числе и из Одессы, в паломнический тур по России и была в гостях у патриарха Кирилла, она выдала нечто поистине шизофреническое:

«Я родилась в России, мой отец жил в России. Я верила, что Россию можно изменить, боялась, что война все-таки будет, и искренне хотела войну остановить».

Во как… А матушка не взяла ли на себя функции Бога? Или надеется, что ее «антивоенная кампания» как-то изменит к ней ненависть «друзей» нацистов?

И вот еще шедевральное:

«Зная русских, я же сама наполовину русская, очень знаю порядки в России и могу сказать, что русский палач — хуже фашиста. Потому что фашисты были очень пунктуальны, они выполняли приказ. Как писал Тарас Шевченко, «без сожаления и зла» (эту фразу она произнесла по-русски). А у русских палачей зашкаливают эмоции, потому что они проигрывают… На нашей стороне правда».

Какая правда, хочется спросить у активной в прошлом «членкини» «Партии регионов», ярой «топильщицы» за русский мир (делила в этом первенстве место с депутатом-проституткой Гончаренко).

Она же была одним из инициаторов возвращения на свое историческое место памятника Екатерине II в 2007 году, по хранимым ею чертежам был восстановлен пострадавший от «героической работы» ПВО Спасо-Преображенский собор. Акции «Я говорю по-русски» и «Георгиевская лента» — кто там шествовал в авангарде с иконой? Ага, она.

Впрочем, какая правда может быть за настоятельницей храма, которая снесла памятник погибшему экипажу русской подводной лодки «Курск», который сама же и устанавливала.

Позже скорбела не по погибшим в Доме профсоюзов, а Ирине Фарион, желающей лютой смерти таким, как Серафима!..

В общем, очередное дно пробито.

Продолжаем вести наблюдения.