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Соросовские полукровки из Фундации (тьфу!) социальных инноваций «З країни в Україну» добрались до Одессы и сняли про нее многосерийный документальный фильм «Одесса: Меняя код».

Как заявляют сами гомункулы, колесящие со своим детищем-уродцем по Украине и восточной Европе, «серия фильмов посвящена городу, который стремится быть украинским и создать новую историю, вне навязанных империей нарративов».

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О «невиданном аншлаге» говорят фото, на которых, собственно, присутствуют… не зрители, а сами участники пропагандистского проекта.

Шуму много (из ничего), а состоит сага из пятиминутных роликов, где на фоне Дюка в вышиванке и т. п. пришлые в Одессу чужие, именующиеся «героями новой Одессы», рассказывают о том, что творится у них в умах (повторюсь, у них).

Это бандитский «фуфлыжник», показавший силу, сжигая одесситов 2 мая, активист «автомайдана» Марк Гордиенко, придворный скульптор режима, сделавший карьеру на воспевании и реставрации имперской Одессы, Михаил Рева (ныне последователь «жидобандеровца» Ройтбурда); в прошлом пушкинист и «белый офицер», а сейчас «главволонтер ВСУ» по городу, краевед и инициатор переименования всего и вся «в имени Бандеры» Александр Бабич… И еще целая навозная куча героев.

Не обо всех героях еще вышли серии, но я ж о чем!.. В своей внезапной, четко, по методичке, ненависти к России и, учитывая, что продукт лепили люди даже по меркам ЦИПсО глупые, «герои» по Фрейду наговорили много правды (плохо, что без адвоката). Я вам даже процитирую пару фрагментов

«В 2009 году мы основали вышиванковый фестиваль. Мы поняли тогда, что нам нужно громко заявлять в масс-медиа, что Одесса это украинский город. Но первая акция была вышиванковый ланцюг в День независимости, в этом была какая-то магия. Но сделать это нам не дали пророссийские организации, и мы не делали это несколько лет», — говорит чистую правду основательница вышиванкового шабаша Наталья Мажарова.

И дальше она тоже говорит чистую правду:

«Наконец в Одессе безопасно, это впечатляюще. Чтобы просто продолжить свою жизнь, ты должен украинизироваться. И все. Для всех людей с ватными взглядами с 24 февраля 2022 года в Одессе нет места. Абсолютно».

Вдумайтесь, вчитайтесь в эти слова еще раз! Они действительно похоронили всех не украинизированных.

«Здесь уничтожали все украинское 200 лет. 200 лет тут вымывались, не печатались украинские книжки, или печаталось что-то «лишь бы было», не распространялся украинский язык, крутилось русское кино. Мифологию нужно сменить сейчас, ибо сейчас мы не можем воспринимать и никогда не будем воспринимать Россию как что-то, что давало позитивное, и Россия навсегда, на десятилетия должна оставаться исключительно врагом, злым, убийцей наших детей, культуры, и именно это нужно доказывать», — а это слова краеведа Бабича, прислуживающего в топонимической комиссии. Он — тоже правда — доказывает ненависть к России каждый день.

А так выглядит «чистосердечное признание» Александра Яковенко, по версии украинского Forbes, владельца компании, производящей 10 000 FPV-дронов в месяц…

«Мы приехали [тоже ключевое!] в Одессу, попробовали закрепить в Одессе статус украинского города по украинской идентичности, стали собирать дроны».

Скажете, ниже падать уже некуда?..

Хе-хе. Дело в том, что другие понаехи-оккупанты-нацисты (институт нацпамяти, приблудившиеся активисты и прочие люди со справками) предали фильм «Одесса: Меняя код» остракизму за «проклемлевское прошлое» некоторых означенных «героев».

«Такое красивое название «Одесса: меняя код» с намеком на украинизацию Одессы. Но, скажите, не мог ли кинематографический десант перед высадкой в Одессе провести хотя бы минимальный «рісьорч»?.. Одесский паноктикум кричит и режет глаза. Ну ладно, история становления, 2009-й год, первый вышиваночный фест. Но как можно рассказать историю Одессы и даже не упомянуть о «Демальянсе», Алексее Черном, Сергее Гуцалюке или Наталье Михайленко? Когда Бабич и прочие говорят «мы», кого они имеют в виду? Себя лично, команду Труханова?», — возмущается городской сумасшедший Владислав Балинский, перечисливший совсем уже упоротых «побратымов», не просто предателей, а с руками в крови.

И это к вопросу о нарративе (уродцы же любят это слово) о якобы адекватных украинцах, которые «Не лезьте, мы разберемся сами», решая, кто более матерый нацист…

Еще они талдычат «Покы мы едыни, мы нэ побэдыми». И это тоже правда — люблю смотреть, как они побеждают друг друга.

Скорее бы, очищайся, Одесса!