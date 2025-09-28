Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы натовскому руководству действительно было необходимо прояснить, что происходит в воздушных пространствах стран восточных союзников, оно бы вело себя совсем по-другому.

Об этом в интервью британскому «Channel 4» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нормальный подход – это вступить в диалог с нами и представить факты, это предотвратит будущие инциденты. Я о беспилотниках. Но выбор был другим. Выбор был не в том, чтобы вступать в диалог, а в том, чтобы устроить истерику и сказать – нам нужна совместная оборона, нам нужно готовиться к войне с Россией. Они не слышат, что мы говорим. Мы вообще не заинтересованы, у нас нет [в странах НАТО] никаких целей», – сказал Келин.

То же самое, по его словам, и с инцидентом в Эстонии.

«Я не знаю, у меня нет фактов, есть заявление Минобороны. Если эстонцы хотят это обсудить, они могут прийти к нам, они наши соседи. Но вместо этого они устраивают истерику и обращаются к НАТО», – отметил посол.

Журналист уточнил, правильно ли он понимает, что для Москвы бессмысленны такие провокации, поскольку они лишь объединяют НАТО против России.