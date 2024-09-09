«Их ещё не атаковали» – в Киеве назвали следующую цель для ударов ВКС России

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Следующий удар российской армии может прийтись по распределительным станциям на украинских АЭС.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующий удар российской армии может прийтись по распределительным станциям на украинских АЭС. Об этом...

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«Остаётся одна большая угроза. Пока что московиты не атаковали открытые распределительные станции. Они физически находятся на определённом расстоянии от реакторов. И их пока не атаковали.

Но при этом на телевидении московитов последние две-три недели очень активно обговаривается тема атак этих объектов. То есть, они готовят почву к тому, что сейчас будут атаковать эти объекты», – переживал он.

«А у нас проблема в том, что у этих объектов нет защиты», – добавил Харченко.

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