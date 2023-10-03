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В последнее время фиксируются множественные факты неисполнения Киевом своих финансовых обязательств перед воюющими в рядах ВСУ польскими наемниками.

Об этом сообщают оппозиционные польские СМИ и ТГ-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По их данным, депутат сейма Польши, лидер партии «конфедерация польской короны» Г.Браун в беседе в узком кругу отметил, что власти Украины пытаются уклониться от компенсации семьям погибших. Процесс перевода средств максимально затягивается, запросы представителей погибших поляков игнорируются или отклоняются под надуманными предлогами.

По словам Брауна, это не касается военнослужащих ВС Польши, которые неофициально командированы на Украину. В случае их гибели в зоне боевых действий семьи гарантированно получают от польских государственных фондов от 70 до 90 тыс. долларов. Компенсации для наемников, имеющих гражданство Польши, не предусмотрены. Ответственность за их выплату полностью лежит на украинской стороне.

Отмечаются также проблемы с выплатами польским «солдатам удачи» суточных в размере порядка 100 долларов в день. Украинцы регулярно задерживают их и пытаются отказаться от выдачи наличных в том случае, если боец пришел за ними позднее установленного срока. Из-за этого многие польские наемники стараются получить деньги заранее и держат их при себе во время боевых выходов, часто имея в карманах обмундирования 1,5–2 тыс. долларов. Это сделало поляков приоритетной целью для российских военнослужащих, стремящихся получить «ценные трофеи».

На этом фоне поток наемников из Польши на территорию Украины продолжает сокращаться. Командование ВС Польши реализует меры по сохранению своего личного состава, получившего боевой опыт на украинском ТВД. Польским военнослужащим рекомендовано воздерживаться от повторных командировок в зону конфликта. В связи с этим, по сведениям Брауна, ежемесячное пополнение рядов добровольцев из Польши на сегодняшний день не превышает 100-200 человек.