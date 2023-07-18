«Их надо кончать»: команда Зеленского набивает карманы гробовыми деньгами – Соскин

Вадим Москаленко .  
18.07.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


За полтора месяца контрнаступления ВСУ ничем не могут похвастаться, кроме огромных потерь и нескольких взятых сёл.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За полтора месяца контрнаступления ВСУ ничем не могут похвастаться, кроме огромных потерь и нескольких...

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«Никакого прорыва быть не может. Да, будут локальные какие-то вещи, но генерального такого, как была харьковская, херсонская победа, киевская, черниговская, сумская – такого уже не будет. Не будет, она невозможна при нынешней степени вооружений Украины. Помним, что так называемое контрнаступление Украины началось 4 июня, сегодня 18 июля, то есть – уже 30 дней плюс две недели, почти семь недель. Говорят, куда-то двигаются, что-то освобождают, но это всё – это какую-то землю и пару разрушенных маленьких сёл освободили. А так – ничего серьёзного не взято», – отметил он.

«Так что делать тогда? Дальше убивать украинцев, чтобы они тысячами гибли? Чтобы наполнять банковскую систему гробовыми деньгами, или как, Зеленский, Шмыгаль, Пышный? Цель в этом, да, у вас? А потом обрушить гривну, и людей, которые положили туда деньги за убиенных, превратить в мусор? Цель в этом? Но тогда вас надо кончать, если вы это сделаете», – возмущался Соскин.

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