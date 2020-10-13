Их нравы: Кандидат от Порошенко донесла в СБУ на Одессу с двумя «с»

13.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Еще раз хочется обратиться к йогам, талдычащим мантру «Не так встали». Факт того, что несогласных на Украине просто жгут, никак не повлиял на «непокобелимых» йогов. И если с простыми людьми все понятно, то, казалось бы, недавний пример с вооруженным налетом силовиков на офисы и дома лидеров ОПЗЖ в Одессе должен был уже окончательно раскрыть глаза из нирваны на реальность. Все таки партия — неприкосновенность, деньги, влияние, связи… Не-а, не работает. В следующий раз, уверена, из Киева в Одессу вообще приедут на танках.

К тому же, душить в зачатке все, противоречащее генеральной линии госдепа, помогает сеть стукачей. Вот вам пример — кандидат в депутаты Одесского горсовета от «Европейской солидарности» Ярослава Витко написала в СБУ донос на одесскую ячейку «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом она похвастала на своей странице в Фейсбуке.

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«Направила заявление в Службу безопасности Украины за разжигание межнациональной розни и публичные призывы к смене конституционного строя в предвыборной агитации Одесского ОПЗЖ. В их возможности «повернути Одесі Одессу» никто и не сомневается, и речь тут идет не про язык. Речь идет про обещания (скорее угрозы) превратить украинский город в русскую Одессу. Что хочет вернуть ОПЗЖ? «Русскую весну» 2014-го с вечными попытками поднять триколор над государственными учреждениями и десятками жертв? Или, может, превратить Одессу в еще один Донецк или Луганск?

Считаю, что такие заявления недопустимы во время войны, особенно для такого города, как Одесса, которую еще не так давно спасали от «русского мира». Ждем теперь реакции СБУ на данные угрозы».

Спасением от «русского мира» Витко, понятное дело, называет сожженных в Доме профсоюзов одесситов. Спасение по-украински. Вполне в духе нациста-убийцы Сергея Стерненко, который бежал за прохожим сто метров, догнал его и таки «оборонился», зарезав. Принудив к спасению и причинив любовь. А впрочем, у них же все так.

И здесь я еще раз хочу пролить свет на реальность. Например, если гражданин придет в полицию с топором в спине, то действовать там будут по принципу «В очередь, сукины дети!». К тому же, отношение к гражданину будет зависеть от того, есть ли у него деньги на судмедэкспертизу, есть ли он на «Миротворце», и не засунул ли ему в спину топор несущий свет патриот. Если последнее, то тут уж, конечно, алярм и дедлайн — срочно представление на орден патриоту готовить! Но если в заявлении будет упомянут «русский мир» и «Одесса» с двумя «с», то отношение совершенно другое — хоть ядерный взрыв за окном буцегарни, а заявление нужно рассмотреть и срочно принять меры!

Кстати, читателю наверняка будет слегка интересно, кто же такая эта Ярослава Витко, подкинувшая эсбэушникам работенки перед выборами? Какое отношение она имеет к Одессе? А никакое — тоже, как всегда. Она приехала в Одессу из Кировограда, а два года назад бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун назначила ее на должность начальника пресс-службы Одесского национального медицинского университета. Как уже было упомянуто, Витко баллотируется в горсовет от партии «Европейская солидарность», а попутно продает воздух — в том смысле, что возглавляет фантастический проект «Одеса україномовна», девиз которого «Мовою — не язиком».

Кстати, сама Супрун, хоть уже и не возглавляет Минздрав, но продолжает раздавать в соцсетях свои популярные советы вроде «не пить мочу», «чистить зубы», «запивать антибиотики алкоголем» и «есть красную икру». На днях она сетовала в Фейсбуке на «кризис психического здоровья». Психически больным Супрун посоветовала читать больше ее заметок, однако и смилостивилась: «Лучшее решение — обратиться к специалисту». Так и хочется спросить у пани Ульяны: это к какому специалисту, если вы по всей стране дурки поразгоняли? Поэтому имеем, что имеем — пациенты с галлюцинациями строчат доносы на русскую Одессу, так как за отсутствием специалистов она видится им украинской. Бунт в дурдоме чистой воды. Правда у этих шизанутых еще и танки.